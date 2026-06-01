板橋周末限定古早味燒肉攤！低調深藏菜市場照樣大排長龍

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

黃石市場裡的隱藏美食絕對不能錯過這一家，每周只營業兩天的「黃石市場紅燒肉」，一定要排隊才買得到的庶民小吃，忙到老闆說不要再拍了，生意已經超好做不出來了，甚至如果你想要學老闆也願意教喔！原本店內還有賣香菇粥品，現在忙到只賣燒肉和肉捲就知道有多好了！

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交通資訊

開車前往：如果是自行開車，建議直接導航「黃石市場」，市場周邊有收費停車場，例如府中商圈附近停車場，步行約3－5分鐘即可抵達。

大眾運輸：搭乘捷運板南線至「府中站」，從1號出口步行約5分鐘即可抵達黃石市場。

無招牌美食

店門沒有招牌，真的是超低調，只能見到木板後方有三個大炸鍋不停的炸著炸肉和肉捲就知道生意有多好了。

醃製過程

燒肉必須要先醃過讓肉先入味，可以見到五花肉大多都是選擇肥瘦適中的部位，可以見到老闆不斷的在幫肉按摩幫助入味。即使每天醃好幾桶肉都不夠賣，每天還是限量只賣三小時，想吃還是建議早點來排隊，在醃肉的同時就聞到有酒香與香料的香氣，光是生肉就很香了。

每周只營業兩天

這間店的經營邏輯簡直任性到了極點，一周只開周六、周日兩天，營業時間從早上9點開始，但通常到11點就會賣光，只能看著老闆收攤的背影。沒有電話預約、沒有外送平台，想吃請你親自來到後菜園街，在人聲鼎沸的市場裡，用眼神與運氣去爭奪那每一條剛出爐、還冒著熱氣的琥珀色紅燒肉。

▲只有兩夫妻一起經營，老闆說且吃且珍惜，真的太累他就不做了，所以想吃要把握機會。

外皮金黃酥脆

紅燒肉的外皮非常搶眼，呈現出深淺交錯的金褐色，炸得相當均勻，切開後肉質看起來厚實又有層次，這種紅燒肉不僅適合熱熱吃，也很適合帶回家當作正餐配菜。可以根據自己的預算或用餐人數，請老闆切一條、半條或不切的份量，如果是馬上吃就請老闆娘切，回家還要加熱後再吃就建議不切，這樣比較能保有肉汁與香氣。

台式傳統炸物

如果你本身很喜歡炸物，或者喜歡台式紅燒肉、炸三層肉、切盤式熟食，這個攤位一定會讓你非常有感，很直接、很豪邁、很市場，這種風格反而更容易讓人上癮，因為它沒有拐彎抹角，只有扎扎實實的好味道。

秤重計價

這天我選了兩條看起來最飽滿、偏瘦比例的紅燒肉，照理說要肥一點更好吃，但我真的不敢吃肥肉，所以選了偏瘦的部位，秤重下來是240元。

半酥半嫩

外皮呈現非常迷人的焦糖色與金棕色，炸衣看起來帶著細碎顆粒，整體十分酥脆。切面則可看到豬肉本體的厚度與纖維感，這種一半是酥、一半是嫩的視覺衝突，會讓人很想立刻咬下去。

冷掉依舊酥脆

雖然到手時超燙，但也要先吃一口試試，這時的口感真的超棒！第一口咬下去，耳膜裡傳來清晰的斷裂聲，那層外皮即便冷掉了，依然保有令人驚訝的脆度。

買回家囤貨

特別也選了一條沒切的紅燒肉，回家放冰箱保存，隔天用烤箱加熱後反而更不油膩，口感更好，真的後悔買太少了！豬肉咬下去時，肉質有明顯的厚度，既保留了豬肉本身的纖維感，也帶著油脂經過高溫後釋放出的柔潤口感。

心得感想

「黃石市場紅燒肉」是那種會讓人心甘情願早起的市場美味，一週只開兩天，營業時間短、不能預訂、售完即收，這些條件看似麻煩，卻也正因如此，讓它更有魅力，也是讓我下次會想再訪黃石市場的動力，下次要多買一些，放冰箱想吃隨時都可以加熱回烤來吃。

黃石市場紅燒肉

地址：新北市板橋區後菜園街19號

營業時間：周六至周日09：00－13：00

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