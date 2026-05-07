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香港迪士尼推Pixar好友星空匯演　台人搭「昂坪360纜車」買1送1

▲香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日，舉辦歷來最大規模的Pixar主題夏日活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲「Pixar夏日狂歡趴」6月12日起重磅回歸。（圖／香港迪士尼樂園提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

香港暑假玩法再升級！香港迪士尼樂園度假區6月12日起推出「Pixar夏日狂歡趴」，帶來最新的「Pixar好友星空匯演」；昂坪360也首次解鎖夜間纜車體驗，且祭出買一送一優惠，打算去香港玩的民眾，不妨將兩大景點收進口袋名單。

▲香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日，舉辦歷來最大規模的Pixar主題夏日活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲在樂園各處遇見來自不同皮克斯經典故事的熟悉面孔。

香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日，舉辦歷來規模最大的Pixar主題夏日活動，樂園將化身充滿活力的皮克斯世界，集結《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》、《超人特攻隊》、《青春養成記》、《可可夜總會》等人氣角色，推出全新表演、限定互動與主題美食。

▲香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日，舉辦歷來最大規模的Pixar主題夏日活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲全新「Pixar 好友星空匯演」將成為今夏夜晚的焦點節目。

其中最大亮點，便是全新夜間節目「Pixar好友星空匯演」。在「迪士尼星夢光影之旅」登場前，將結合無人機、投影特效與音樂演出，把奇妙夢想城堡與美國小鎮大街化為沉浸式光影舞台，透過夜空演繹一段段動人的皮克斯友情故事。 

▲香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日，舉辦歷來最大規模的Pixar主題夏日活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲人氣活動「Pixar 水花大街派對！」將於今夏清爽回歸。

白天則有全新角色見面會與動畫藝術教室，旅客可親手繪製《玩具總動員》角色，還有機會巧遇《勇敢傳說》梅莉達、《可可夜總會》米高，以及《青春養成記》的紅熊貓美美等人氣角色。夏季限定的「Pixar水花大街派對！」也將清涼回歸，與旅客一起打水仗、消暑狂歡。 

▲香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日，舉辦歷來最大規模的Pixar主題夏日活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲▼《玩具總動員》系列商品將陸續上架，包括頭箍、玩偶、服飾及文具度假區；將推出多款皮克斯主題美食。

▲香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日，舉辦歷來最大規模的Pixar主題夏日活動。（圖／香港迪士尼樂園提供）
皮克斯主題美食與限定商品也不可少，甚至能親手製作三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等點心，商品則有皮克斯特別版護照。樂園更預告，「皮克斯主題爆谷店」將於7月在小鎮大街百貨店登場，旅客可與演員互動。優惠部分，即日起至9月30日，購買「連玩2日門票」，只需加價港幣100元；預訂度假區酒店2晚以上，則可享住宿7折。

▲昂坪360祭出20周年驚喜，今年暑假首度推出「夜間纜車」體驗。（圖／昂坪360提供）

▲香港昂坪360首度推出期間限定霓虹燈主題夜間纜車。（圖／昂坪360提供，下同）

另外，曾被譽為「世界十大最佳纜車」之一的昂坪360，則祭出20周年驚喜。業者指出，今年暑假首度推出「夜間纜車」體驗，於指定周末延長營運時間至9點，讓旅客在25分鐘旅程內，從高空中俯瞰香港夜景與大嶼山山海輪廓。

▲昂坪360祭出20周年驚喜，今年暑假首度推出「夜間纜車」體驗。（圖／昂坪360提供）

▲昂坪360歡慶20周年，今年暑假首度推出「夜間纜車」體驗。

全長5.7公里的纜車路線，串聯東涌與昂坪，白天可360度飽覽海景與山景；夜晚則換上全新霓虹燈光設計，車廂宛如漂浮夜空中的流動光影。昂坪市集同步點亮港式霓虹燈，還加碼戶外音樂演出，營造沉浸式香港夜遊氛圍。

▲昂坪360祭出20周年驚喜，今年暑假首度推出「夜間纜車」體驗。（圖／昂坪360提供）

▲昂坪市集同步點亮港式霓虹燈，還加碼戶外音樂演出。

此外，昂坪360也針對台灣旅客推出旅展限定優惠，即日起至5月31日祭出標準來回纜車「買一送一」，兩位成人只要港幣295元、3到11歲兒童港幣150元、長者港幣155元，出遊日期從即日起至9月30日，數量有限，並同步推出雙人自由配票價方案。

園區內更設置20周年主題裝置與期間限定「主題纜車」，結合港鐵、荔園等香港品牌打造特色車廂，增添旅程趣味。

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