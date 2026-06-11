深藏內湖巷弄依然滿座！烏醋麵酸爽開胃　滑嫩麻辣鴨血必點

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

內湖巷弄中的「林記麻辣鴨血」是最近發現的好吃麵店小吃店，開在巷弄中，門口不起眼但是來往客人真的多，店面有一半的鐵捲門是拉下來的，原以為座位不多，沒想到另外一區也是座位區，用餐時間還客滿，個人很喜歡他們家的烏醋乾麵，真的不用再自己調味就很夠味，涼拌菜選擇多，口味清淡可以自己選，就差沒有黑白切就完美了！

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位置環境

店家大約在捷運文湖線港墘站跟文德站的中間，文德站會比較近一點，林記隔壁的小周紅燒牛肉麵，跟對面的北一家拉麵生意都很好。從正門看以為店面不大只有一兩桌，沒想到一走進去還有另外一區座位區，店面還算寬敞，座位區不會太擁擠，而且冷氣夠涼，很棒！

▲店裡看起來是一對夫婦加上姐妹在經營，姐妹看起來非常年輕又很客氣，據說已經經營很久了！

菜單

之前有外帶過他們家的麵食回家吃過一次，覺得味道很對胃口，所以這次找朋友一起來吃晚餐，可以多點幾樣試試其他餐點的味道。麵食以乾麵為主，湯麵有柴魚赤肉清湯以及麻辣湯麵，店名既然把麻辣鴨血都寫進去了，感覺招牌就是麻辣鴨血啊，也點了一份嚐看看。

▲小菜選擇很多，都是涼拌菜類，老闆會問鹹度要不要調整，菜色選擇非常多，很多青菜類很棒！

餐點

麻辣鴨血臭豆腐湯

湯頭微辣很順口，鴨血很嫩，豆腐個人覺得可以再入味一點，口味稍微淡了一點，鴨血又嫩又夠味，真的算是蠻好吃的。

烏醋乾麵、油蔥乾麵

個人偏好烏醋乾麵，一上桌就夠酸很夠味，屬於重口味烏醋乾麵，跟其他加烏醋乾麵比較不一樣的地方應該就是多加了點青菜吧，麵條口感也煮得剛剛好，加點辣更好吃。吃了烏醋乾麵再吃油蔥乾麵真的覺得味道很淡，但也不是不好吃，整個味道被烏醋乾麵壓過去，變得沒味道了，應該先試吃油蔥乾麵的。

涼拌菜 過貓 米血

林記的涼拌菜有健康餐的感覺，非常清爽，口味沒有特意調整，鹹度剛好又很爽口，跟一般麵店的小菜很不一樣。

心得感受

「林記麻辣鴨血」整體的味道很耐吃，就是那種開在家附近會常常上門的那種家常麵店，現在天氣越來越熱了，想吃點開胃的餐點的話，超推這家的烏醋乾麵啦！

林記麻辣鴨血

地址：台北市內湖區文德路22巷46號1樓

電話：0910－197368

營業時間：周一至周五11：30－14：00、17：00－20：30（周六日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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