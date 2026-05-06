烤狀猿新文心店明試營運　799元起燒肉吃到飽「披薩無限供應」

▲烤狀猿新文心店明試營運。（圖／老井餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

位於台中市一中商圈的烤狀猿創始店已熄燈，不過新文心店已裝修完成，明天開始試營運，而且與大里店同屬升級版店型，餐費799元起至1199元，食材也更豐富。

台中起家的烤狀猿，主打燒肉吃到飽，基於資源整合後的營運考量，開業已有21年的烤狀猿一中店已熄燈，不過業者在文心路上找到新店面（台中新文心店），經過2個多月的籌備與裝修，明天開始試營運，而且與大里店同屬升級版店型，餐費799元起至1199元，食材也更豐富。

▲娘子吊豬肉。（圖／老井餐飲提供）

台中新文心店也推出多款話題性十足的創意料理，包括視覺與份量兼具的「戰斧豬排」，以及上桌即點燃火焰、香氣四溢的「娘子吊豬肉」。熟食選擇同步升級，從披薩、刈包到日式手捲一應俱全，甜點部分更加入深受年輕族群喜愛的甜甜圈，打造從主餐到甜點都完整的用餐體驗。

▲刈包。（圖／老井餐飲提供）

慶祝開幕，5月7日至5月14日止，只要追蹤烤狀猿官方Threads帳號，並於現場出示地標打卡畫面，每一個帳號即可兌換「生蠔」1顆，活動期間每日限量100顆，數量有限、送完為止。

▲御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」。（圖／御嵿集團提供）

另外，來自日本的知名燒肉品牌再增一家！御嵿集團日前宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，預計5月下旬展開試營運，餐廳地點位於台北「春大直」商場。該品牌發跡於京都祇園，堅持選用擁有超過400年歷史的近江牛，透過職人現場演繹的板前燒肉形式，呈現食材最純粹的風味，是當地饕客心中的指標性名店。