台中50年老店嫩仙草吃法有規矩！長方形芋圓千萬別攪拌

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

說到台中人的下午茶口袋名單，這間超過50年的老字號「瑪露連」絕對榜上有名！這次來到瑪露連成功創始店，發現這裡竟然有手工長方形芋圓，不僅外型獨特，口感更加扎實有感，每次端上桌，老闆娘都會特別叮嚀：「千萬別攪拌！」 如果你是芋圓控，這碗承載了半世紀的台中古早味嫩仙草，你一定要收藏。

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位置

位在台中北區的成功路上，距離熱鬧的中華路夜市不遠，招牌上醒目的「連」字標誌與「嫩仙草」三個大字，遠遠就能感受到這間老店的歲月感，店面雖然低調樸實，卻是許多台中在地人從小吃到大的共同回憶，來到這一帶散步或逛夜市，很適合順道來上一碗，感受這份傳承超過50年的經典滋味。

環境

走進瑪露連成功創始店，沒有華麗的裝潢，簡約的摺疊桌椅就擺在騎樓下，這種充滿台式生活感的用餐空間，雖然簡單，卻非常有味道。坐在這裡看著成功路上來往的行人，吃著手上一碗碗滑嫩的仙草，真的會讓人有一種時光倒流的錯覺，這種樸實親切的氣氛，反而更能襯托出老字號甜點那種純粹的美味。

菜單

▲嫩仙草＋芋Q是店內的人氣王，每周五特價只要45元；綜合嫩仙草一次擁有西米露、珍珠與芋Q，每周五特價60元。

▲如果吃完還意猶未盡，店內也有提供大份量的外帶選項。

推薦品項

嫩仙草三倍芋Q 70元

一上桌就會被那鋪得滿滿的長方形芋圓給驚艷到，份量直接加倍！再次提醒大家，老闆娘特別交代的吃法是「千萬別攪拌」，直接舀起仙草與芋圓一同入口，才能完美品味到那份滑順與彈牙交織的古早味。

這裡的芋圓跟外面常見的圓球狀完全不同

是辨識度很高的長方形片狀，都是老闆娘自己手工製作，咬下去口感非常扎實且Q彈有勁，每一口都能感受到濃郁的芋頭香氣，甜而不膩，讓人一塊接一塊。

底下的嫩仙草更是靈魂所在

顏色黑亮誘人，質地滑嫩到不行，入口即化，仙草自帶淡淡的甘甜風味，搭配滿滿的芋圓一起吃，層次感非常豐富。

綜合嫩仙草 70元

如果你追求更澎湃的口感，選這碗綜合嫩仙草準沒錯！碗裡除了滑溜的嫩仙草與招牌長方形芋Q外，還加入了顆粒感十足的珍珠與細緻的西米露，三種配料一次滿足。

想要奶香味更濃郁的朋友

吃的時候可以添加奶油球，當絲滑的奶油緩緩淋入碗中，與晶瑩剔透的西米露、黑亮的珍珠交融在一起，畫面看起來超級誘人，奶油球不僅增加了整碗嫩仙草的溫潤口感，更讓每一口都充滿濃厚的奶香味。

綜合嫩仙草的配料相當豐富

每一口都能咬到珍珠的Q彈、西米露的滑順與芋Q的扎實，豐富的層次感讓人直呼過癮，這碗同樣在每周五有60元的驚喜特價，是來到瑪露連成功創始店不容錯過的經典組合。

心得

雖然台中現在有無數精緻的甜點店，但像瑪露連成功創始店這樣，堅持半世紀不變的古早滋味，依然是許多老饕心中無法取代的經典，尤其是那獨特的手工長方形芋圓，厚實Q彈的口感讓人欲罷不能。如果你也喜歡這種純粹又實在的台式下午茶，下次經過中華夜市附近，記得留點胃給這碗滑嫩嫩的嫩仙草！

瑪露連 – 成功創始店

地址：台中市北區成功路422號

電話：04－22243958

營業時間：11：00－21：00

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