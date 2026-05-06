3飯店線上旅展開賣　餐券最低51折「指定時段買一送一」

▲台北萬豪Garden Kitchen線上旅展餐券7折起。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

搶搭「TTE台北國際觀光博覽會」檔期熱潮，多家業者已搶先推出線上旅展，除了住宿券，優惠餐券也不少，像是台北萬豪酒店集結館內5間餐廳推出7款餐券，優惠最低7折，台北君悅酒店餐飲券最低57折，而且指定時段再加碼餐券買一送一。

▲台北萬豪Mark`s Teppanyaki。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店首次於春夏檔期推出線上旅展，自5月11日中午12時至5月29日晚間11時59分限期販售，集結館內5間餐廳推出7款餐券，優惠最低7折。主打千元有找「Garden Kitchen平日午間自助美饌」，每套6張，每張980元，以原價每張1408元計算，約7折。5月15日與5月29日中午12時推出自助餐券「買1送1」快閃優惠，每日限量50組。

頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki「平日午間海陸套餐單人券」，原價3300元，優惠價每張2880元，約87折。連續多年榮獲「50 Best Discovery」推薦的高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill，推出適合雙人約會的「平日晚間雙人牛排套餐」，原價8800元，優惠價每張6888元，約78折。此外，首度針對聚餐需求推出「平日晚間六人分享餐」，原價2萬1780元，優惠價每張1萬5888元，約73折。

▲凱菲屋。（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店

台北君悅酒店即日起至5月29日線上旅展登場，凱菲屋及彩日本料理自助餐廳分別力推平日下午茶、平日午晚餐「買5送1套券」，62折起；雙自助餐廳通用之平日午餐雙人券，每張2800元、72折；每周五下午1點限量自助餐券買一送一。

Ziga Zaga義大利餐廳平假日義式全家饗樂4人餐券每張5980元，原價1萬450元，57折；漂亮廣式海鮮餐廳平日黃金片皮燒全鵝歡享4人券每張6800元，原價7980元，85折。

▲大倉久和大飯店的歐風館自助餐廳。（圖／大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店

大倉久和大飯店線上旅展明天登場，歐風館平日自助午餐單人券優惠價1100元、親朋好友一起來用餐的4人券4250元；平日下午茶單人券720元、4人券2800元。假日午晚餐單人券1350元，4人券5200元。

桃花林烤鴨6人合菜券，本次線上旅展下殺51折，以8000元優惠價呈現原價1萬5700元的經典粵式饗宴，餐券內含現切現捲的片皮鴨、金蒜豆醬蒸龍虎石斑、薑蔥明蝦粉絲煲、廣東明火滾鴨粥、雙冬炒鴨鬆等經典菜色。