新竹城隍廟周邊8間必吃懶人包！超夯辣味潤餅在地人激推

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

每次來到新竹，我們最喜歡去的地方就是新竹都城隍廟了！周邊美食一級戰區雲集，從早到晚都熱鬧非凡。這篇幫大家精選了多家新竹城隍廟必吃美食，包含超人氣的廟口鴨香飯、爆漿城隍包，還有我私心最愛的阿瑛潤餅和綠豆沙牛乳。不論是想找正餐、午茶點心還是伴手禮，這篇懶人包通通幫你規劃好了，還有交通停車資訊，快跟著我一起開吃吧！

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交通資訊

►開車騎車，使用車用導航機或Google Maps，可直接輸入「新竹都城隍廟」或地址「新竹市北區中山路75號」都可順利導航前往。最近停車場為城隍廟對面的「新竹市國雲城隍廟停車場」，地址是「新竹市北區中山路102號」，為24小時開放，平面停車場共3層樓，收費每小時50元，有人管理。停好走出來，過個馬路就到城隍廟。

►公車客運：從新竹火車站搭乘新竹公車10、11、11甲、20、23、5604號公車，於「城隍廟」站牌下車後步行2分鐘，約94公尺，即可抵達「新竹城隍廟」。搭乘火車到「新竹車站」下車後步行10分鐘，約750公尺，即可抵達「新竹城隍廟」。

王記蚵仔煎

這家也是許多人到此必吃的美食之一，通常大家都會點上一份蚵仔煎跟綜合湯，完美的搭配，有室內冷氣用餐區。

▲蚵仔煎都是現煎的，需要耐心等待。

蚵仔煎 80元

蚵仔煎份量滿大的，邊緣煎的恰恰的，勾芡適中不會太多。醬汁鹹甜鹹甜的，味道還不錯，但就是醬汁給的太多了，只吃得出來醬汁的味道，稍嫌可惜些，蚵仔的份量滿多的。

香菇貢丸湯 50元

香菇貢丸，吃起來口感扎實又Q彈，吃得到香菇，我還滿喜歡的。

王記蚵仔煎

地址：新竹市北區中山路75號

電話： 03－5215625

營業時間：11：30－19：30（周二、三公休）

廟口鴨香飯

▲鴨香飯也是城隍廟廟口附近排隊美食，每到用餐時段都要排隊才會有位子。



▲餐點都是以鴨肉為主，飯類、炸類、煮類、炒類、切類。

鴨肉飯 70元／小碗、荷包蛋 15元

在地推薦吃法：鴨肉飯一定要加點荷包蛋，攪拌一起吃！鴨肉飯一上桌就聞到煙燻鴨肉的香氣，白飯上面有淋上鴨油，更下飯，店家已經把鴨肉撕成一絲一絲的，很方便入口。加上荷包蛋讓鴨肉飯更加美味，但重點是一定要是半熟蛋，讓蛋黃汁流出來，拌在飯裡一起吃，超級美味。

廟口鴨香飯

地址：新竹市中山路142號（城隍廟斜對面）

電話：03－5231190

營業時間：11：00－14：30、15：30－20：35（周二、三公休）

阿瑛潤餅

新竹城隍廟周邊的潤餅主要有三大名店，阿瑛潤餅、郭家元祖潤餅跟吉香滿潤餅。多年前吃過郭家元祖潤餅，這次來吃吃看在地人激推的「阿瑛潤餅」。配料有高麗菜、豆芽菜、豆干絲、紅蘿蔔絲、菜脯、蛋酥、肉鬆及花生粉，是沒有包叉燒肉的潤餅。有四種口味，原味、辣味、芥末、素食。最推薦大家一定要點辣味，是店家自製的豆豉辣椒。

潤餅 45元

潤餅一份滿大的，內餡很飽滿，高麗菜很清脆，加辣吃起來口感更有層次感。敢吃辣的一定要請老闆多加點辣，他們家的辣很好吃，不會死鹹。滿滿的蔬菜，吃起來很過癮。

阿瑛潤餅

地址：新竹市北區中山路96號

電話：0937－820985

營業時間：10：00－19：30（周一公休）

郭家元祖潤餅

郭家潤餅 45元

每份45元，內餡有高麗菜、豆芽菜、蛋酥、蘿蔔乾、肉鬆、豆干、花生粉等餡料。內餡真的非常的多，但跟我們常吃的潤餅最大的不同是，他們家沒有放叉燒肉，取而代之的是更豐富的配料，一口咬下的同時可以享受到更多層次的口感。

郭家元祖潤餅

地址：新竹市北區中山路75號（城隍廟圓環入口處左側）

電話：03－5222285

營業時間：08：30－22：00（周三公休）

西大發城隍包

店內很明亮又乾淨。他們家的包子包裝很特別，如果不是現吃包子是一顆一顆獨立包裝，既方便又乾淨。

城隍包 33元

內餡主要是五花肉與梅花肉，製作時先將兩種主要肉質先炒約七分熟再濾乾油脂，佐以醬油冰糖與獨家配方滷汁細火慢悶熬煮而成。內餡的肉是扎實塊狀而非絞肉，口感還不錯，肉汁也還滿多的，吃的時候要小心一點，免得會滴到身上，整體口味偏重。

起士捲 30元

用老麵捲成圓形，放上起士片，蒸熟後呈金黃色，當一口咬下時，略有嚼勁的麵香甜味與起士香濃的滋味。起士捲我還滿喜歡的，但如果起士能再多一點，就更加完美了啦！

西大發城隍包

地址：新竹市北區長安街3號

電話：03－5259115

營業時間：周一至周五08：00－21：00、週六至周日08：00－21：30

林家芋泥球

▲芋泥球很適合當作飯後小點心，吃完一顆大大的滿足。

原味芋泥球 45元。

一顆芋泥球45元，價格稍微高了些。原本一顆是30元，目前已經漲價到45元，CP值稍嫌低了些。外皮吃起來QQ的，有點像是地瓜球的口感，內餡才是芋頭泥。芋頭泥很綿密，有芋頭的香氣，甜度不會太甜。但一定要趁熱吃，冷掉油會偏重。

林家芋泥球

地址：新竹市北區東門街191號（城隍廟前）

電話：0986－372733

營業時間：周一至周五14：00－21：00、周六至周日11：50－21：00

梅花雞蛋糕

店家生意非常好，需要拿號碼牌才吃的到。都是現做的，需要耐心等待，一定要先取好碼牌，等叫號再點餐。

梅花雞蛋糕 5個45元

外皮沒有烤得很酥脆，口感是Q軟一點，甜度滿高的，吃起來沒有什麼蛋香味。很像是小時候吃的雞蛋糕口感，對我來說有點太甜了，稍嫌失望。

梅花雞蛋糕

地址：新竹市北區中山里東門街193號

電話：091530－7519

營業時間：11：00－21：00（周末提早至10：00開始）

卉羚綠豆沙牛乳專賣店

聽說是來新竹城隍廟必喝的綠豆沙牛乳，從路邊攤轉為正式店面經營，假日有隱藏版的紅豆沙牛乳。

綠豆沙牛乳 65元

每日現煮綠豆再加上牛奶，喝起來口感如綿綿冰般細緻，甜度剛好，很好喝！

卉羚綠豆沙牛乳專賣店

地址：新竹市北區中山路118號

電話：0903－198169

營業時間：11：30－22：00（周二公休）

心得感受

這次來「新竹城隍廟」吃了不少美食，王記蚵仔煎、廟口鴨香飯、郭家元祖潤餅、西大發城隍包、阿瑛潤餅、林家芋泥球、梅花雞蛋糕、卉羚綠豆沙牛乳專賣店。當中最喜歡的是阿瑛潤餅跟卉羚綠豆沙牛乳專賣店，潤餅好吃，綠豆沙牛乳好喝。

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