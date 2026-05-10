香港中環新地標「The Henderson」　紅氣球天鵝、空中酒吧一次看

▲「The Henderson」由全球知名建築師札哈・哈蒂設計。（圖／港旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

座落於香港中環，緊鄰遮打公園的「The Henderson」，由全球知名、已故建築師札哈・哈蒂（Zaha Hadid Architects） 設計，其內有3.5公尺高的《氣球天鵝（紅色）》等多件藝術品，更進駐高空藝術酒吧Peridot、% Arabica咖啡廳，蔚為時下男女最新朝聖地標。

▲The Henderson大樓高190公尺，外觀由逾4000片不同弧度的曲面玻璃構築。（圖／港旅局提供）

The Henderson大樓高190公尺，外觀由逾4000片不同弧度的曲面玻璃構築，並以香港象徵「洋紫荊」含苞待放的姿態為靈感，透過流動曲線與有機輪廓，勾勒出如雕塑般的建築，為城市注入鮮明的視覺張力，兼具節能與隔熱效能。

▲3樓大廳展示美國當代藝術家 Jeff Koons 的代表作《氣球天鵝（紅色）》。（圖／港旅局提供）

其中，3樓大廳展示美國當代藝術家 Jeff Koons 的代表作《氣球天鵝（紅色）》，為系列中唯一紅色版本，亦是亞洲展出焦點，約3.5公尺高；另有捷克玻璃品牌 Lasvit 打造的《In Bloom》，以近200件玻璃組件，詮釋花朵綻放的層次之美。

▲高達3公尺的半透明光學雕塑《Anatomy of Time》，透過油水流動形成變化影像。（圖／港旅局提供）

園區匯聚多件國際與本地藝術作品，如以自然能量為靈感的動態裝置《Breathing Tree》，以及高達3公尺的半透明光學雕塑《Anatomy of Time》，透過油水流動形成變化影像，讓旅客在繁忙的中環停駐腳步，感受藝術與自然交織的節奏。

▲全球知名精品咖啡品牌% Arabica也同步進駐，為空間注入咖啡香氣。（圖／港旅局提供）

在商業與文化層面，佳士得設立亞太總部與常設藝廊，讓拍賣與展覽轉為日常風景；全球知名精品咖啡品牌% Arabica也同步進駐，為空間注入咖啡香氣。

▲位於38樓的高空藝術酒吧Peridot全新開幕。（圖／港旅局提供）

此外，位於38樓的高空藝術酒吧Peridot全新開幕，整體色調以橄欖綠呈現，牆面與天花板無縫延伸，營造出一處如洞穴般的有機體，已成兼具風格與氛圍的社交場域。隨著The Henderson落成，也為香港增添一處融合建築、藝術與生活的嶄新去處。