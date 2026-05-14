稻浪美景旁享用和牛壽喜燒！南投草屯必收藏絕美景觀餐廳

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

「湫禾和牛壽喜燒」是來到草屯一定要安排的草屯美食，這裡主打和牛壽喜燒，一到了假日時段基本上都是一位難求。日式的建築外是一大片的綠意稻田，這裡沒有過多的裝飾，卻剛剛好地保留了「留白」的美感。木質桌椅與簡約擺設，讓整個空間多了一點溫度，也讓人更能專注在眼前的食物與當下的時光。

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停車資訊

來到市區的餐廳用餐，最怕的就是難停車，或是停車費很貴。但來到湫禾和牛壽喜燒用餐，完全不需要擔心這個部分，因為店前方有專屬的停車場。

環境介紹

從外觀開始，就能感受到與一般餐廳截然不同的氛圍。低調沉穩的日式建築，以大片黑色外牆勾勒出俐落輪廓，沒有過多華麗裝飾，卻在簡約之中帶著一種安靜的質感。入口處搭配松樹、庭院植栽與石板步道，讓人還沒真正走進店內，就已經先被這份靜謐感吸引。

沿著小徑慢慢往裡走，兩側的黑色圍牆像是將外頭的喧囂悄悄隔開，腳步也會不自覺放慢。從馬路邊到餐廳入口，不過短短一段距離，卻像是經過了一個轉場，把心情從日常拉進另一個更放鬆、更有儀式感的空間。尤其在藍天白雲下，黑色建築與綠意庭院形成很鮮明的對比，沉穩之中又多了一點自然氣息。這裡不像單純只是來吃一餐飯，更像是先走進一處日式庭院，再慢慢展開一場被風景包圍的用餐體驗。

推開門後，不是印象中火鍋店既有的裝潢

而是整片毫無遮擋的田野景色，大片落地窗將外頭的綠意完整引入室內，視線所及之處，是一整片隨著季節變化的稻田。陽光灑落進來，空間顯得格外明亮又溫柔，坐在窗邊的位置，甚至會有種像是在田中央用餐的錯覺。

無論是三五好友相聚，還是一個人靜靜坐著用餐，看著窗外微風吹過稻浪，那種慢下來的節奏，真的會讓人不自覺待得更久一點。

餐點介紹

這一次前往我們點選了店裡最高人氣的招牌關東壽喜燒以及雞白湯。壽喜燒的湯底是現場親自調製的，將醬汁緩緩倒入鍋中時，帶著微甜的醬香氣瞬間飄散開來，還沒開始涮肉，就已經讓人開始期待。香氣會越來越濃，屬於那種很溫潤、但越煮越有層次的味道。

另一邊的雞白湯則是完全不同的風格

乳白色的湯頭看起來溫和清爽，入口卻是濃郁又順口，帶著自然的甘甜感，很適合拿來搭配蔬菜或慢慢煮食材，喝起來不會有負擔。

▲壽喜燒會給各位兩瓶，一瓶是湯汁另一瓶是白開水，讓各位自己去調整自己的鹹度。

在副餐的選擇上也相當用心，提供了寬粉絲、讚岐烏龍麵以及白米飯三種搭配，無論喜歡清爽口感還是飽足系主食，都能找到適合自己的選擇。而更讓人驚喜的是這裡的白米飯，選用的是台灣在地的「台梗九號一等米」。煮出來的米飯粒粒分明、帶有自然的米香，口感偏Q又不會過於濕軟。

▲在菜盤上算還滿豐富的，很多蔬食的種類與配色。

來到這裡，有幾樣配料真的很值得點來試試

尤其是他們的綜合滑與香菇貢丸，如果想要來點特別的，也可以選擇三星蔥爆貢丸。綜合滑一上桌就很吸引目光，小巧圓潤的外型搭配不同顏色。入口的口感特別滑嫩細緻，帶著淡淡的海鮮與肉香，咬下去是那種柔軟中又帶點彈性的層次感，不會過於鬆散，也不會太紮實。

肉品現點現切

以日本和牛為主打，但如果想要品嚐豬、羊、雞肉也都有選擇。店家自日本進口整頭和牛，而且最近引進的一批還是去年來得到了最優秀賞的藤彩牛。整盤肉品分成兩種不同層次，一邊是油花細緻、幾乎像大理石紋路般均勻分布的日本A5和牛，另一邊則是帶點筋理、油脂與瘦肉交錯的伊比利梅花豬。光是用看的，就能感受到兩種肉在口感上的差異。

A5和牛的油花非常細密

輕輕夾起一片，柔軟到幾乎自然垂落。下鍋後只需要短短幾秒，肉片就會迅速變色，油脂慢慢融化，入口的瞬間是那種滑順、幾乎入口即化的口感，帶著濃郁卻不膩的肉香。

伊比利豬則是另一種享受

肉質相對扎實一些，但多了咀嚼的層次感。油脂分布讓整體口感不乾柴，反而越咬越香，搭配壽喜燒的醬汁，會有一種鹹甜交織的豐富味道。當兩種肉輪流下鍋，一邊是細緻柔嫩，一邊是香氣濃厚，整體的用餐節奏也變得很有層次。

從鍋中起鍋的肉片，還帶著微微熱氣與醬汁的光澤，輕輕滑入蛋液之中，瞬間裹上一層滑順的金黃色外衣。沾上蛋液之後，那種滑、嫩、香的平衡，讓人一口接一口，完全停不下來。

如果喜歡吃海鮮的話，可以選擇海鮮拼盤，內容算蠻豐富的。有小捲、蛤蠣、東石鮮蚵、鱸魚還有石狗公。整體搭配起來，不只是豐富，更是一種層次分明的精緻感。當這些海鮮一一放入熱鍋中，鮮甜的味道會慢慢釋放，讓整鍋湯底瞬間升級成滿滿海味的精華。

這裡的飲品選擇算蠻多的

特別是多款從國外引進的氣泡飲品，當氣泡飲倒入透明玻璃杯的瞬間，可以看到細緻的氣泡不斷向上竄升，帶著清爽的聲音與畫面感，讓人瞬間感受到沁涼。搭配濃郁的壽喜燒或火鍋料理，這些氣泡飲剛好成為最完美的配角。

這道飯後甜點走的是一種溫潤又療癒的路線，一碗熱騰騰的紅豆湯端上桌，裡頭的紅豆煮得恰到好處，保有顆粒感卻不過於鬆散，入口綿密又帶點沙沙的口感，甜而不膩。裡頭還有顆圓潤飽滿的湯圓，與紅豆一起入口時，多了一層層次變化，讓整體口感更加豐富。

湫禾 和牛壽喜燒

地址：南投縣草屯鎮碧山路820號

電話：0972－822535

營業時間：11：00－14：00、17：00－20：30

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