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超萌小狗蛋糕必點！大安不限時咖啡廳　還能包場辦毛孩生日趴

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

「Fur Sure Caf’e」位於台北市大安區文昌街295號1樓，大安區老宅一樓邊間位置，老闆為了自己愛的寵物而開的咖啡廳，挑高寬敞空間，提供包場，可舉辦狗狗派對場域，提供鹹食、甜點、咖啡等。

必點限量需預購的Fur Sure小狗造型蛋糕390元、玉荷包荔枝美式咖啡170元，咖啡好喝有水準，狗狗造型蛋糕超療癒，鮮奶油使用中澤鮮奶油，清爽不膩口，戚風蛋體濕潤彈嫩綿密，好好吃。

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交通怎麼去？
可搭乘台北捷運「信義安和站」下車，步行6分鐘抵達。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

位置
咖啡廳位於台北市大安區文昌街上，文昌街屬於家具一條街，台北文昌街咖啡廳又多一間，好熱鬧，附近上班族與咖啡控輕鬆喝起來。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

外觀
木質調色系門面，日式氛圍搭配大片玻璃，加上很有巧思的立體英文字母招牌，帶點潮流感。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

環境
推開門，映入眼簾，挑高寬敞空間，分成好幾區，隨處可見狗狗元素，曲線三階梯的木質座位區，帶狗狗寵物來玩，最適合這區空間，中間L型特殊造型長桌，共享餐桌，可乘坐10人座位，以及角落兩人座位區，適合筆電族來用餐。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲這裡打造台北不限時咖啡廳，滿足帶筆電工作的饕客，提供Wi-Fi插電服務。

木質階梯座位區

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲木質階梯座位區，小茶几與坐墊可移動，非常愜意。

整體氛圍溫馨可愛
寬敞空間，少了壓迫感，多了種潮流品牌，這咖啡廳以老闆的愛狗為設計，整個氛圍很可愛，也帶點溫馨感，加上店老闆親切好服務，讓人印象深刻。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲客人帶狗狗來玩，超級可愛。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲當天還遇到客人來幫狗狗辦生日，適合包場，適合狗狗派對場域，好歡樂，狗狗宛如見面會。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲櫃檯貼上馬賽克磁磚，大理石紋理檯面，使用黑鷹咖啡機，講求咖啡專業，整個加分。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

菜單

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲低消一杯飲品，提供鹹食、甜點、咖啡等。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲一入座，老闆與服務人員便親切送上水壺，服務周到；直接在桌上可倒來喝，不用去自助式裝水。

限量需預購的Fur Sure小狗造型蛋糕 390元
一上桌可愛狗狗造型蛋糕成為焦點，很吸睛。價格雖偏高，這不只是一款好看療癒可愛狗狗蛋糕，更是一款美味俱佳的甜點，限量推出需要預購，不然現場跑一趟，吃不到會感到遺憾。裡面是戚風蛋糕體基底，搭配覆盆子與水果等多款果肉，黑糖布蕾與鮮奶油層層堆疊，整個非常清爽，鮮奶油使用中澤鮮奶油，不膩口好好吃，令人驚豔。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

玉荷包荔枝美式咖啡 170元
當玉荷包水果香，與中淺烘焙咖啡豆激盪在一起，玻璃杯，漸層色，適合夏天咖啡特調飲，咖啡豆來自歐文烘豆，咖啡喝起來淺焙，順口甘甜，與玉荷包結合，甜香好喝，大推，店內超人氣招牌。

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼Fur Sure Caf’e。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

心得感受
「Fur Sure Caf’e」評論高，甜點好吃，咖啡好喝，讓人好喜歡這咖啡廳氛圍，一待就好幾個小時，信義安和站美食推薦，台北寵物友善咖啡廳加一，狗狗們可以玩得精彩，無比放鬆。

Fur Sure Caf’e

地址：106台北市大安區文昌街295號1樓
電話：02－27848188
營業時間：10：00－18：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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