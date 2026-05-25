蘆洲在地人私藏炭火現烤胡椒餅！外皮考至焦酥＋肉餡微辣肉汁鹹香

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

蘆洲美食來推薦這家「海伯胡椒餅」，是臉書社團鄉民推薦蘆洲必吃名單。專賣胡椒餅的巷弄小攤，幾乎都是在地人來買，多年來生意不減，炭烤胡椒餅外皮香酥、內餡多汁帶有胡椒香，每天現烤出爐就吸引許多在地人以及外地客專程來排隊購買，也是不少蘆洲人私藏口袋名單之一。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通

隱藏在巷弄內，外觀不太起眼，小編靠著導航有點找不到，後來是看到旗子才發現，出捷運三民高中站步行約10分鐘就能抵達，開車前來可在附近巷弄或收費停車場尋找停車位，騎車來比較方便。

營業時間

從早上11點半開賣到晚上6點半，固定星期日公休，每天胡椒餅產量有限，常常提早賣完。建議想吃的朋友，可以先電話提前預訂，避免撲空白跑一趟。

環境＆製作過程

走近攤位，可以看到店家阿北熟練地把一顆顆包好內餡的胡椒餅放入烤爐中，我剛好遇到前一波已經出爐完，現在則是把胡椒餅貼在爐子壁面上。

胡椒餅皮會在高溫中逐漸膨脹，然後表面會呈現金黃色澤，阿北在貼餅同時就有不少在地人打電話先預訂，直接過來拿胡椒餅，一次就買好幾個。

▲在攤位後面還有人正在包胡椒餅，三不五時也接著預訂電話。

價格

▲專賣胡椒餅，每顆價格為50元，網路鄉民評論說有漲價過，但還是許多在地人會買來吃的下午茶或點心選擇。



味道分享

運氣很好拿到剛出爐的，還不用等下一爐，拿到手就能聞到胡椒餅的香氣，他們家的胡椒餅外皮有滿滿芝麻，底部則是微微焦酥。胡椒餅咬下去外皮香酥滿滿芝麻香氣帶有層次感，豬肉內餡有明顯的胡椒香氣微辣提味，然後帶有肉汁鹹香適中，吃起來香氣濃郁又不油膩，現場趁熱吃，不錯吃。

加熱方法

現場吃當然是最好吃，但如果買回家想要酥酥脆脆的話，店家紙袋上面有建議可以使用微波爐、烤箱、電鍋等等來加熱回烤。

海伯胡椒餅

地址：新北市蘆洲區民族路167巷1弄1號

電話：0922－189686

營業時間：11：30－18：30（周日公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►台東背包客必存「森林天井」青旅！千元享受質感單人房

►中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富 每天只賣短短4小時

►凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷 續湯免費超佛心