台中現擀現烤梅乾菜扣肉餅！餅皮薄到透光咬下脆如餅乾

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中美食推薦再加一！曾在天津路年貨大街的爆紅美食「梅乾歲月梅乾菜扣肉餅」，現在正式插旗一中街商圈開分店囉！這家之前在年貨大街可是排隊名店，這回趁著試營運來搶先買來品嘗，現點現烤，鹹香夠味，難怪網友狂推「只買一片會後悔」，我吃完立刻想再追加兩片。

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位置

店家位在台中北區尊賢街上，靠近太平路口，斜對面就是「芭樂先生」，店面雖然是紅色小帳篷，但最吸睛的莫過於門口那個現烤扣肉餅的大型木質烤爐，遠遠地就能看到炭火在烤爐裡發光，還有陣陣飄出的餅香，位置相當好找。

製作過程

好吃的秘訣，就在於堅持「手工現點、現擀、現做、現烤」，從包入厚實餡料到擀平餅皮一氣呵成。最療癒的莫過於將餅皮貼進高溫炭烤爐的過程，隨著炭火加溫，餅皮逐漸變得酥脆並散發出陣陣梅乾菜與麵皮的焦香，這種現烤出爐的酥度，讓人口水直流啊！

菜單

▲這裡販售的品項非常簡單，就單一的梅乾菜扣肉餅，每份是70元。

梅乾菜扣肉餅 70元

這裡的扣肉餅皮薄度控制得剛剛好，透過光甚至能隱約看到裡面的梅乾菜餡料，一口咬下，先是感受到如餅乾般的脆度，接著是梅乾菜特有的鹹香與肉餡的油脂香氣在口中散開。

心得感受

梅乾菜處理得很乾淨，不會有沙沙的口感，鹹甜適中，難怪網友會說「買一片真的會後悔」，因為這種越嚼越香的滋味，真的會讓人想一片接一片！這次終於在一中街吃到「梅乾歲月」，彌補了之前在年貨大街錯過的遺憾，現烤出爐的梅乾菜扣肉餅，那種咔滋咔滋的酥脆感真的會讓人上癮。

鹹香的內餡更是越嚼越有層次，真心建議大家，既然都排隊了，千萬不要只買一片，不然回家後悔絕對來不及！喜歡特色小吃的朋友，下次逛一中商圈記得先衝尊賢街，感受一下這比臉還大的爆紅美味。

梅乾歲月｜梅乾菜扣肉餅

地址：台中市北區尊賢街8號

時間：周一至周五15：00－21：00、周六至周日14：00－21：00（周二公休）

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