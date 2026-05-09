新竹90年百貨變身絕美複合空間　嚐創意海鮮麵、還能逛插畫展

▲「新州屋」創立於1934年，歷經3年半修復後，以「或者新州屋」之姿重新對外開放。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新竹報導

新竹第一間百貨公司「新州屋」創立於1934年，歷經3年半修復後，由在地文化品牌「或者」接手，並以「或者新州屋」之姿重新對外開放。這棟擁有逾90年歷史的昭和時代建築，共4層樓高，昔日是新竹人選購舶來品的繁華地標，如今轉型為結合餐飲、選品與展覽的複合式空間，帶領旅客以不同視角感受城市魅力。

▲走上2樓用餐空間，可見圓窗與方窗相互呼應，勾勒出獨特的時代美感。（圖／記者彭懷玉攝）



或者品牌行銷部門副總監沈婷茹表示，整體修復遵循「修舊如舊」原則，正立面完整還原90年前的樣貌，並特地南下高雄，向「三和瓦窯」訂製紅磚。走上2樓用餐空間，可見當時極具代表性的圓窗與方窗相互呼應，勾勒出獨特的時代美感；牆面則採用成功大學研發的「樂土」蚵殼環保塗料，並邀請約30位民眾共同參與塗抹，讓老屋在修復過程中注入人情溫度。

▲▼餐點選用來自新竹南寮漁港第五代造船廠捕撈的當季海鮮，並結合客家元素推出「客家鹹豬肉義大利麵」等。（圖／記者彭懷玉攝）



餐飲設計同樣融入在地風土，選用來自新竹南寮漁港第五代造船廠捕撈的花枝、香山蛤蜊等當季海鮮，並結合客家元素推出「客家鹹豬肉義大利麵」，以鹹豬肉油脂搭配番茄與乾辣椒拌炒，帶出近似豆瓣醬的濃郁香氣；另有「海盜的煙花」義大利麵等創意料理。甜點則可品嚐到客家粢粑，喚起在地人熟悉的味覺記憶。

▲▼3樓規劃為書展與共創廚房，書展開放自由參觀，廚房則採預約制。（圖／記者彭懷玉攝）



空間不僅止於餐飲與建築，4樓現正展出美食插畫家Lesley王意馨作品，她以超過100幅速寫手稿描繪各縣市在地小吃口袋名單，即日起至6月28日免費開放參觀；3樓則規劃為書展與共創廚房，書展開放自由參觀，廚房則採預約制，讓旅客能更深入參與空間。

▲3樓則規劃為書展空間，以飲食類選書為大宗，開放民眾自由參觀。（圖／記者彭懷玉攝）



沈婷茹進一步指出，未來將整合新州屋兩旁歷史建築，預計規劃為身心靈體驗的場域，將在3至5年內逐步完成，為「或者」品牌拓展更多元的文化據點。她也轉述品牌創辦人理念，回到新竹發展，正是希望匯聚各方創意與能量，把家鄉串聯成一座「分散式的城市美術館」。

▲▼原來如此茶研所／原來如此小賣所除了選物，還能繪製專屬的「釉下彩」陶瓷盤。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，若想延伸旅程體驗，推薦走訪「原來如此茶研所／原來如此小賣所」。一踏進空間，陳列琳瑯滿目的貓咪瓷盤、陶杯供選購，還能親手繪製專屬的「釉下彩」陶瓷盤。店主也預告，5月8日起將開放品茗服務，無論情侶或好友，都能在品茶與創作之間，留下獨一無二的風城回憶。