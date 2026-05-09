ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新竹90年百貨變身絕美複合空間　嚐創意海鮮麵、還能逛插畫展

▲新州屋,或者新州屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「新州屋」創立於1934年，歷經3年半修復後，以「或者新州屋」之姿重新對外開放。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

新竹第一間百貨公司「新州屋」創立於1934年，歷經3年半修復後，由在地文化品牌「或者」接手，並以「或者新州屋」之姿重新對外開放。這棟擁有逾90年歷史的昭和時代建築，共4層樓高，昔日是新竹人選購舶來品的繁華地標，如今轉型為結合餐飲、選品與展覽的複合式空間，帶領旅客以不同視角感受城市魅力。

▲新州屋,或者新州屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲走上2樓用餐空間，可見圓窗與方窗相互呼應，勾勒出獨特的時代美感。（圖／記者彭懷玉攝）

或者品牌行銷部門副總監沈婷茹表示，整體修復遵循「修舊如舊」原則，正立面完整還原90年前的樣貌，並特地南下高雄，向「三和瓦窯」訂製紅磚。走上2樓用餐空間，可見當時極具代表性的圓窗與方窗相互呼應，勾勒出獨特的時代美感；牆面則採用成功大學研發的「樂土」蚵殼環保塗料，並邀請約30位民眾共同參與塗抹，讓老屋在修復過程中注入人情溫度。

▲新州屋,或者新州屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼餐點選用來自新竹南寮漁港第五代造船廠捕撈的當季海鮮，並結合客家元素推出「客家鹹豬肉義大利麵」等。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新州屋,或者新州屋。（圖／記者彭懷玉攝）

餐飲設計同樣融入在地風土，選用來自新竹南寮漁港第五代造船廠捕撈的花枝、香山蛤蜊等當季海鮮，並結合客家元素推出「客家鹹豬肉義大利麵」，以鹹豬肉油脂搭配番茄與乾辣椒拌炒，帶出近似豆瓣醬的濃郁香氣；另有「海盜的煙花」義大利麵等創意料理。甜點則可品嚐到客家粢粑，喚起在地人熟悉的味覺記憶。

▲新州屋,或者新州屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼3樓規劃為書展與共創廚房，書展開放自由參觀，廚房則採預約制。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新州屋,或者新州屋。（圖／記者彭懷玉攝）

空間不僅止於餐飲與建築，4樓現正展出美食插畫家Lesley王意馨作品，她以超過100幅速寫手稿描繪各縣市在地小吃口袋名單，即日起至6月28日免費開放參觀；3樓則規劃為書展與共創廚房，書展開放自由參觀，廚房則採預約制，讓旅客能更深入參與空間。

▲新州屋,或者新州屋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲3樓則規劃為書展空間，以飲食類選書為大宗，開放民眾自由參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

沈婷茹進一步指出，未來將整合新州屋兩旁歷史建築，預計規劃為身心靈體驗的場域，將在3至5年內逐步完成，為「或者」品牌拓展更多元的文化據點。她也轉述品牌創辦人理念，回到新竹發展，正是希望匯聚各方創意與能量，把家鄉串聯成一座「分散式的城市美術館」。

▲原來如此茶研所／原來如此小賣所。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼原來如此茶研所／原來如此小賣所除了選物，還能繪製專屬的「釉下彩」陶瓷盤。（圖／記者彭懷玉攝）

▲原來如此茶研所／原來如此小賣所。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，若想延伸旅程體驗，推薦走訪「原來如此茶研所／原來如此小賣所」。一踏進空間，陳列琳瑯滿目的貓咪瓷盤、陶杯供選購，還能親手繪製專屬的「釉下彩」陶瓷盤。店主也預告，5月8日起將開放品茗服務，無論情侶或好友，都能在品茶與創作之間，留下獨一無二的風城回憶。

關鍵字： 新竹旅遊 新州屋 或者新州屋 原來如此茶研所 原來如此小賣所 新竹美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【請收下我的膝蓋】新北消防員「全副武裝」攻頂101 神猛畫面曝！網驚：太強大

推薦閱讀

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

TEA TOP「第2杯半價」應援考生　五桐號、CoCo買1送1

TEA TOP「第2杯半價」應援考生　五桐號、CoCo買1送1

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

Klook線上旅展環球影城買1送1

Klook線上旅展環球影城買1送1

福岡12家必存！超夯牛腸鍋BTS也朝聖過

福岡12家必存！超夯牛腸鍋BTS也朝聖過

518國際博物館日登場　全台60館優惠、周一加碼開館

518國際博物館日登場　全台60館優惠、周一加碼開館

小丸子、波特羅展　今夏台北齊聚

小丸子、波特羅展　今夏台北齊聚

虎尾百年三合院變身日式庭園！

虎尾百年三合院變身日式庭園！

Mister Donut推「皮卡丘、可達鴨」甜甜圈　還有5款寶可夢周邊

Mister Donut推「皮卡丘、可達鴨」甜甜圈　還有5款寶可夢周邊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

深藏基隆小巷「台式關東煮」老攤！

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

中山區超台法式可頌外帶店！

Mister Donut推「皮卡丘、可達鴨」甜甜圈　還有5款寶可夢周邊

板橋青雅「港點吃到飽」延長至6/30

網友激推樹林車站隱藏版肉粥店！

復育台灣百合有成「北海岸現純白花海」　

復興區金針花、繡球花同步盛放

全台最大漢堡市集5/30回歸　

熱門行程

最新新聞更多

福容住宿券1.8折住一晚2815元起

TEA TOP「第2杯半價」應援考生　五桐號、CoCo買1送1

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

Klook線上旅展環球影城買1送1

福岡12家必存！超夯牛腸鍋BTS也朝聖過

518國際博物館日登場　全台60館優惠、周一加碼開館

小丸子、波特羅展　今夏台北齊聚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366