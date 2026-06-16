民國58年扎根黃石市場！手工現包外省味餛飩　黑豚內餡口感飽滿

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在板橋這座總是很忙，卻總能在巷弄間找到驚喜的城市裡，這次來到黃石市場也是跟著感覺走，通常跟著人潮走不太會出錯，像是這間位於轉角於民國49年成立、外省好滋味、頂級鮮肉餛飩的「老曹餛飩」，是許多人經過時就會來上一碗的銅板麵食，歷經了超過六十年的歲月洗禮，它不只是板橋人的集體記憶，更是板橋小吃界的傳奇。

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交通資訊

如果是自行開車，建議直接導航「黃石市場」，市場周邊有收費停車場，例如府中商圈附近停車場，步行約3～5分鐘即可抵達。大眾運輸可搭乘捷運板南線至「府中站」，從1號出口步行約5分鐘，即可抵達黃石市場。

老曹餛飩成立於民國49年

光是這個年份，就足以說明它不是短期爆紅的網美店，而是一間真正在台灣街頭扎根很久的老字號。店家主打外省好滋味與頂級鮮肉餛飩，並且強調使用七星級噶瑪蘭黑豚內餡，肉品也符合CAS及SGS檢驗，看門口工作人員手不停歇地包餛飩就知道生意有多好了！

民國49年成立至今，能在餐飲競爭這麼激烈的板橋地區持續被記得，代表它的味道一定有某種讓人想回來的黏著度，老曹的創辦人是外省移民第一代，把家鄉對餛飩的理解帶來了台灣，融入在地口味，形成一種「外省底、本土魂」的獨特風格——湯底清而有味，餛飩飽滿不縮水，麵條選料也一絲不苟。

很多老店都有一種共同特質，就是不會刻意追求潮流，而是把屬於自己的味道守住，老曹餛飩也是如此，會在它身上感受到很鮮明的家常感，除了是樂活名攤外，店家也經常回饋社會，做了許多善舉。

菜單

如果是第一次來的朋友，也可以參考左邊的人氣選項，我們點了招牌餛飩系列，再搭配紅油抄手，簡單吃麵食就很有飽足感了。

▲點餐時也可以順道拿取小菜，有分成圓盤40元、橢圓盤60元方盤70元，可以挑選喜歡的小菜再計價即可。

▲不管內用、外帶都是到同一櫃台點餐，需先點完餐再一同結帳入內，勿先佔位。

▲內用送餐時會以叫號的方式送餐，所以要注意一下號碼。

▲店內的節奏通常很快，從客人入座、點餐、上菜到吃完離開，整體動線都很簡潔。

推薦餐點

麻醬麵 60元

麻醬麵看起來也許最樸素，但往往也是最考驗功夫的一道，吃的時候會先聞到芝麻醬特有的香氣，那種帶點堅果感、帶點醇厚感的味道。

紅油抄手 70元

它不是重辣路線，而是那種香氣先到，覺得辣度有些不足，建議可以多加一些辣椒會更夠味。抄手個頭小巧，入口時會先感受到紅油的香，再帶出餛飩皮與內餡的口感，最後才是微微的辣意與麻香。

餛飩蛋包麵 80元

麵條、蛋包與餛飩彼此搭配，形成一種很實在的飽足感，餛飩本身是主角，吃得到鮮肉餡的存在感，搭配蛋包後，整碗麵的口感會更柔和，讓原本偏清爽的湯麵多了點滑順與溫潤。我很喜歡這種有蛋包的麵，因為它會讓湯頭的感受更圓潤，入口時不會只有單純的鹹香，而是有蛋香慢慢融進去的層次。

▲麵條類似像雞蛋麵的麵體，吸附湯汁後會更有味道。

▲只是這湯頭真的頗淡，忍不住加了些辣椒調味，我覺得這湯頭沒有很喜歡。

心得

對我來說，老曹餛飩不是那種第一次吃就會驚艷的店，而是會在某一天突然想起來，然後默默跑去再吃一次的店。若到黃石市場附近喜歡老字號麵店、喜歡餛飩、喜歡有故事的台式好味道，不妨可以試試！

老曹餛飩

地址：新北市板橋區茶館街11號

電話：02－29680116

營業時間：06：00－19：30（周四公休）

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