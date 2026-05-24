Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

「新北坪林」被稱之為北台灣最美麗茶的故鄉，坪林擁有豐富的水資源，丘陵地形適合產茶，其中又以文山包種茶聞名，到處都是唯美茶田，玩樂坪林，除了欣賞茶園風光，也有不少景點好玩，超人氣的茶業博物館，可以探索全台各地的茶文化，還能品嚐在地茶香，再搭配森林景觀餐廳，吃喝玩樂坪林一日遊，輕鬆精彩又好玩。

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坪林區位在新北市的東南端

北邊是平溪，東北是雙溪區，東南方是宜蘭的頭城和礁溪，西南方是烏來，同時也是北宜公路的中繼站。坪林真是塊瑰寶地區，周邊鄉鎮景點豐富，也是北台灣玩宜蘭的熱門的重要停靠點，坪林被稱之為茶鄉，也有不少趣味好點。

擁有得天獨厚的地形優勢

水資源也很豐富，走訪坪林，就是來到茶的故鄉，處處是茶田美景，來賞茶園，少不了要品嚐茶香，吃美味茶點料理，本篇規劃坪林景點路線，結合美景、美食和下午茶，若時間充裕，還能搭配碧潭和動物園一起順遊。

順遊路線安排

第一站：心茶合一

第二站：坪林石雕公園

第三站：坪林茶業博物館

第四站：氧森谷花園餐廳

第五站：石綻鱷魚島觀景台

第六站：碧潭風景區（可順遊）

第七站：台北市立動物園（可順遊）

心茶合一

新北坪林休閒午茶好去處「心茶合一」，這是座隱身在靜謐茶田旁邊的咖啡館，園區佔地不大，但唯美環境卻吸引旅人停留，心茶合一提供精緻的輕食、茶點和蛋糕，來訪能親近大自然，還能輕鬆下午茶。飽餐一頓後，也能漫步旁邊的坪林石雕公園，來欣賞茶田風光、茶花及玩拍巨無霸的大茶壺，坪林一處幽靜的甜點咖啡館，值得旅人一訪。

心茶合一

地址：新北市坪林區水德村水聳淒坑19－1號

電話：0911－842511

營業時間：10：00－17：00（周二公休）

坪林石雕公園

公園就在熱鬧的茶業文化博物館旁邊，佔地寬廣，擁有豐富的生態，植物種類多樣化，季節對了，還能欣賞一整片繽紛的茶花。這裡不僅能散步放鬆，也能欣賞旁邊的茶田，及精緻的石雕藝術喔！特別的是，公園裡還有一座巨無霸的大茶壺，很適合來取景玩拍，趣味照相當有意思呢！

坪林石雕公園

地址：新北市坪林區水德村水聳淒坑19－1號

電話：02－26657251

營業時間：24小時開放

坪林茶業博物館

這裡是全台唯一以茶葉為主題的博物館，園區佔地寬敞，擁有幽靜宜人的中式庭院，來訪可以認識台灣茶葉的種類與小知識。還能以科技互動，用五感六識來品茗茶的奧秘。這裡不定期也會舉辦特展和茶會，認識茶文化，還能購買周邊伴手禮。

坪林茶業博物館

地址：新北市坪林區水德里水聳淒坑19－1號

電話：02－26656035

營業時間：周一至周五09：00－17：00、周六至周日09：00－17：30

氧森谷花園餐廳

隱身在山林的盡頭的小山谷，園裡看得見蝴蝶飛舞、鴛鴦游水和鴨群呱叫，更棒的是還有天然的戲水池，解去夏日的炎熱。這裡提供精緻又豐富的美食和下午茶點，來訪還能散步古道，玩拍巨無霸象棋盤，走一趟讓心也跟著放鬆享受著。

氧森谷花園餐廳

地址：新北市坪林區粗窟里仁里坂15－2號

電話：02－26658197

營業時間：11：00－21：00（周一至周三公休）

石碇鱷魚島觀景台

站在森林步道，能飽覽翡翠水庫的山光水色，連綿群山壯麗迷人，一座座小島好似一幅山水畫，特別的是，其中一座小島外型如同鱷魚一般。乍看之下，好像鱷魚趴坐在碧綠湖面上，觀景台景觀幽美，令人心曠神怡，假期想要遠離喧囂賞景散步，這裡是個好地方。

石碇鱷魚島觀景台

地址：新北市石碇區

碧潭風景區

玩樂碧潭，絕對不能錯過踩天鵝遊湖體驗，碧潭擁有絕美的山光水色，來這賞景好忘憂，漫步在碧潭吊橋，不僅能飽覽遼闊的潭水風光，還能眺望擁有小赤壁之稱的陡峭山壁。假期的碧潭特別熱鬧，可以逛市集吃美食，還能找一間氣氛十足的水岸餐廳下午茶，風景區白天優美宜人，夜晚點燈浪漫，季節限定的燈光秀及水舞秀也很受到歡迎，這次走跳北台灣，就來場碧潭景點一日遊吧！

碧潭風景區

地址：新北市新店區新店路

營業時間：免門票24小時開放

台北市立動物園

木柵動物園佔地超大，擁有多種豐富的動物，最具人氣的動物名星有貓熊、企鵝、袋鼠，無尾熊、台灣黑熊、大象和長頸鹿等，來動物園可近距離觀察動物日常。看動物們的可愛表情，真的是療癒又讓人融化，玩動物園，還能搭小火車和空中纜車，以及漫遊熱帶雨林及品嚐動物名星的造景雞蛋糕。若時間充裕的朋友，還能搭水晶纜車，一路順遊玩樂貓空景點。

台北市立動物園

地址：台北市文山區新光路二段30號

電話：02－2938 2300＃630

營業時間：09：00－17：00

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