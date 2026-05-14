迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚　品嘗黑鮪魚腦天肉

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台北無菜單料理推薦「秉宸香おまかせ」地點位在台北市大同區，鄰近迪化街和寧夏夜市，餐廳招牌低調神秘，消費採預約制日式無菜單料理。小葉師傅有30多年日料經驗，生魚片皆經過精緻熟成處理，是台北少見的料理方式，幾年前在萬華販售熟成生魚片爆紅，現在在台北大同區開了日式無菜單料理，讓我相當期待。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通＆位置

▲距離捷運中山站6號出口，步行約10分鐘。

環境

▲每個座位都可以看到師傅料理的畫面，空間不大，店內約可容納10人用餐，常常有團體預約，特地前往記得先訂位。

菜單

主打熟成魚無菜單驚喜，採買的漁獲皆是師傅親自處理，每天菜單依當日漁獲規劃為套餐形式供應。無菜單料理1,780元／人，另加10%服務費，有提供免費熱茶，酒飲和飲料費用另計。

▲除了無菜單料理也有每天限定的隱藏版可以單點。

餐點分享

▲木盒展示當日食材，有小鮪魚、土魠魚、生食級干貝、飛魚、白丁蝦等以台灣漁獲最多，許多是師傅親自採買並處理。

▲用餐提供熱茶和醃蘿蔔，餐期也會有服務人員續加。醃蘿蔔清脆多汁，超級好吃！

生菜沙拉

第一道先享用清爽的蔬菜搭配和風醬，後面吃生魚片或主菜時，味道會更有層次。師傅手法俐落地刨絲，在沙拉上灑滿帕馬森起司和烏魚子，入口清爽鹹香，前面用清淡、生鮮的東西開場，後面再慢慢進入重口味或熟食，這是一種用餐節奏設計。

土魠魚生魚片

選用宜蘭定置漁網捕撈的新鮮漁獲，師傅先以炙燒輕輕帶出表層油脂香氣，再俐落切片，刀工乾淨俐落、厚薄恰到好處。魚肉細緻，帶著微微彈性與豐富油脂，口感介於清爽與濃郁之間。炙燒後的表層多了迷人香氣，土魠魚肉甘甜，尾韻還帶點淡淡海味鮮香。

▲搭配秉宸香出產的醬油與山葵，凸顯魚肉的鮮度。

胭脂蝦京都蝦味噌

來自宜蘭大溪的胭脂蝦，蝦身晶透飽滿、鮮度極佳。胭脂蝦特有的柔嫩與黏潤感帶著自然的甘甜與海味鮮香，口感細緻又有輕微彈性。底下壽司飯加了赤醋調味，酸度溫潤不嗆，與蝦肉的甜味形成對比，師傅再巧妙的以日本富山灣蝦味噌點綴，鹹香中帶點發酵韻味，把整體風味往更濃郁的方向推進。

飛魚握壽司

魚肉帶點半透明的粉嫩色澤，邊緣微微透紅，還能看到細緻的紋理。口感緊實中帶點彈性，比起油脂豐厚的魚種更顯清爽俐落，層次乾淨不厚重。

干貝烏魚子握壽司

厚實的生食級干貝上面灑滿細細的烏魚子，光視覺就先加分，柔嫩的干貝清甜水潤，烏魚子的鹹香不會太重，像在幫甜味提鮮，這一貫好奢華好滿足。

剝皮魚握壽司

很少有機會吃到剝皮魚，魚肉刷上一層醬汁，上面再放一塊剝皮魚肝，像是畫龍點睛。魚肉口感偏軟又帶一點彈性，味道清甜乾淨，沒有腥味。魚肝有特別泡過牛奶，多了份溫潤的奶香，把原本的濃郁感修得很順口，不會膩，反而變得柔和滑順。搭著醋飯一起吃，鹹、甜、油脂感剛剛好，好好吃。

宜蘭白丁蝦握壽司

第一次看到白丁蝦，好特別，蝦肉呈現細緻的半透明白，帶點自然光澤。師傅特別到宜蘭採購，再手工一隻一隻去殼處理，這種細工現在真的不太常見，光這點就很加分。入口是純粹的鮮甜，沒有多餘調味，蝦肉細嫩帶點微微彈性，越嚼甜味越明顯，還帶一點淡淡海味，配上醋飯的微酸剛好把鮮度提升。

野生海鱺握壽司

野生海鱺肉質緊實、油脂吃起來會比較清甜，帶一點彈性但不會硬，咀嚼間慢慢釋放出油脂的香氣。海鱺本身筋膜多，師傅要修得漂亮、切得好吃，其實很考驗功夫，這也是為什麼好吃的野生海鱺不常見。

柔煮章魚

這道超級好吃！！章魚切面白嫩飽滿，微微醬色光澤，入口真的會小驚訝，不是印象中那種咬很久的章魚，而是軟中帶Q，但還保有一點彈性。慢慢咀嚼會跑出迷人的甜味，加上醬汁的鹹香在嘴裡散開，味道好甜好鮮，是長輩也會很喜歡的料理。

小黑鮪魚（長腰尾）

來自宜蘭定置漁網捕撈的小黑鮪魚，肉色帶著自然粉紅光澤，口感比想像中更細緻，柔軟又有一點點彈性，咬下去會慢慢化開，油脂不厚重，但會在嘴裡慢慢散出甜味。

宮城生蠔

來自日本宮城縣的生蠔，肉質飽滿厚實，搭配紫蘇葉和自產醬油。生蠔肥美新鮮，尾韻還有迷人的海味，吃起來很過癮。

昆布鮑魚

▲鮑魚切成好入口的厚度，新鮮Ｑ彈，昆布高湯甘甜，旁邊搭配玉米筍和芥蘭花菜。

茶碗蒸

上頭點綴菠菜與白丁蝦，入口綿密細嫩，尾韻慢慢帶出高湯的鮮，吃了多道握壽司，接著茶碗蒸會有一種很舒服的餘韻，耐人回味的溫和深度。

烤土魠魚

肉質帶點輕柔的油潤感，魚肉本身的香氣明顯，帶點自然的鹹香，新鮮土魠魚價格較高，這次吃到一整片好開心！

當日湯品

這碗熱湯看起來很清，但很有底氣，味道真的不簡單，喝完好想再來一碗！先喝一口湯，馬告的香氣緩緩冒出來，特殊的風味讓湯頭多了清亮感，海鱺魚肉口感細嫩，羊菌菇脆脆的帶點彈，整碗湯喝完很舒服。

甜點

▲這天吃到店家手作的擂茶奶酪和哈密瓜，因為本身不愛奶味太重的甜點，這道對我來說比較可惜，不過宜蘭人很愛。

母親節加碼

黑鮪魚腦天肉甜甜圈

出場就像一場秀，讓人目不轉睛就怕錯過精彩畫面，先以噴槍炙燒，罩上玻璃罩再加上龍眼木煙燻，增添神秘感。黑鮪魚頭部肉相當稀少，一尾魚只有兩片，炙燒後多了一層焦香，油脂滑順，甜味迷人。

心得

秉宸香おまかせ是口耳相傳的美味無菜單料理，當天用餐就聽到不少電話詢問預訂。店內沒有浮誇裝潢，師傅以真材實料和特殊費工的熟成方式處理漁獲，粉絲團幾則公告都可以看到半夜至基隆、宜蘭採買的影片，寫這篇食記時，發現粉絲團也更新了這次沒吃到的料理，相當吸引人。

秉宸香おまかせ

地址：台北市大同區建功里天水路3號

電話：02－25550340

營業時間：12：00－14：00、18：00－21：00（周二、三休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

►12米巨型投影帶你走進畫家的光影世界！台南限時「寫生展」開箱

►想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！坐落古樸老宅內、用餐免服務費