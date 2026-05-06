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牛喜壽喜燒、季樂鐵板燒進駐遠百竹北　吃和牛300元有找

▲牛喜壽喜燒插旗新光三越A8館。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲牛喜壽喜燒插旗遠百竹北。（圖／豊漁餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

豊漁餐飲集團持續擴大展店腳步，繼上月在台中漢神洲際與台北信義A4開出新品牌，看準新竹市場穩定成長，集團於今日首度跨足新竹，雙品牌「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜壽喜燒水炊鍋」同時進駐「遠百竹北」。

以無菜單日式料理「初魚」起家，瞄準話題商圈積極展店，集團總經理蕭伊雲表示，觀察到竹北當地消費者對餐飲品質有一定期待，但同時也希望能融入日常生活。因此選擇在百貨美食街極具人氣的「季樂和牛鐵板燒」、「牛喜壽喜燒」雙品牌進駐，提供消費者更優質的用餐組合。

▲季樂鐵板燒。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲季樂和牛鐵板燒主打「和牛也能天天享用」。（圖／豊漁餐飲集團提供）

季樂和牛鐵板燒主打「和牛也能天天享用」的親民奢華體驗，以A5和牛為核心，結合龍蝦、干貝、鮑魚等頂級食材，打造388元起即可享用套餐，自助吧無限供應的白飯、例湯與飲品，讓消費者以輕鬆無負擔的方式享用餐點。

▲牛喜水炊鍋。（圖／豊漁餐飲集團提供）

牛喜壽喜燒水炊鍋則以個人鍋物為核心，呈現關西風壽喜燒與博多風水炊鍋雙重風味。選用日本A5黑毛和牛，佐以特製壽喜燒醬汁，並搭配生食級雞蛋製作的「松露蛋液泡泡」，進一步提升滑順濃郁的口感層次；喜愛湯品風味的消費者，亦可選擇以雞湯與白米細火熬煮的水炊鍋。

此外，豊漁餐飲集團每月穩定進口約30頭日本黑毛和牛，憑藉強大的採購優勢，旗下雙品牌同步推出「218元加購100克A5和牛」的超值方案，享用和牛不到300元。

▲日本A5三品和牛握。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮餐飲集團持續強化多品牌策略，旗下品牌Magic Touch点爭鮮於5月正式進駐高雄夢時代，並同步推出全新副品牌「Magic Touch 樂敘」，有別於一般点爭鮮主打單人快速用餐，樂敘將重心轉向聚餐市場，空間規劃以4人座為主、占比達8成，全店裝潢設計以新潮復古結合胡桃木色調，營造更適合朋友、家人放慢節奏聚會的用餐氛圍；同時透過更多元的料理形式與呈現方式切入百貨商場客群，提供消費者不同的用餐選擇。

▲極上浮島盛合。（圖／爭鮮提供）

樂敘餐點同步升級，主打特有新菜與限定食材，集結台灣在地與國際產地直送食材，包括龜山島胭脂蝦、限量現流魚、日本和牛、北海道干貝與現流海膽等，強化餐點差異化與話題性。其中，「金緻三點盛合」嚴選鰤魚、鮭魚與龜山島胭脂蝦，每一口都呈現鮮甜與油脂的平衡；「極上浮島盛合」匯集5款握壽司；「日本A5三品和牛握」則以炙燒A5和牛搭配海膽與鮭魚卵，堆疊濃郁層次。

關鍵字： 美食雲 牛喜壽 季樂 豊漁餐飲

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