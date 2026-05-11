豐原吃冰懶人包！挑戰極濃榴槤雪花冰、從日式到古早味都有

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

吃冰的季節一到，小編就忍不住把「今年第一碗冰」獻給台中豐原。這次的路線很簡單但超有爽感，先衝一間從台南紅上來的日式剉冰，草莓冰一人一杯剛剛好；接著換口味走浮誇派，榴槤皮直接當盤子、兩層果肉濃到整間店都聞得到。最後再用一份藏在小巷裡的花生捲冰淇淋收尾——50元、兩球、加香菜，像回到外婆家那種舒服。

如果你也在找「豐原冰店推薦」、或想安排一趟「台中豐原一日吃冰小旅行」，這篇直接照著走，現在去剛剛好，真的到五月很可能就開始排爆。

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冰ㄉ•かき氷-豐原店

第一碗小編選這間，完全是「豐原巷弄小店」會給你的驚喜感：走進小巷裡的老宅氛圍，坐下來就像找到一個可以好好歇腳的地方。草莓冰最打中小編的是它的「天然感」——不是甜到發膩的草莓糖漿，而是草莓每口都扎實，草莓醬還是老闆自己熬的，果香很單純、甜度也剛剛好。而且上餐還會搭配仙女棒，真的很浮誇也很好拍。

圖／ReadyGo

適合當作休息站

這次除了草莓，小編也點了抹茶混奶跟一杯哈密瓜冰，兩個完全不同路線，但都很有記憶點。抹茶混奶是那種一入口就知道有認真選的抹茶——茶香是厚的、回甘很漂亮，不會只有甜味在前面。搭配白玉或湯圓Q彈的口感，咬下去會有一種「慢慢嚼、慢慢香」，吃到後面也不容易膩，反而會越吃越順。哈密瓜則是超直球的水果派：一上桌就聞得到果香，吃起來是清爽、帶奶香的那種柔和，不會甜到負擔很重，很適合當作逛完巷弄、騎完車後的消暑補給。

圖／ReadyGo

冰ㄉ•かき氷-豐原店

地址：台中市豐原區向陽路6巷78號

電話：04－25250285

營業時間：12：00－21：00（周二休息）

嚴雪 雪花冰專賣店

第二站直接切換到「浮誇系雪花冰」路線。這間最有名的就是榴槤系列，老實說它真的是個很看個人的食物：喜歡榴槤的人會超爽，不愛的人可能光聞到就先投降。但如果你是榴槤控，這碗會讓你覺得值——榴槤皮直接當盤子超有梗，兩層果肉入口就是滿滿榴槤味，濃到你會覺得「這不是在吃冰，是在吃一整顆榴槤的靈魂」。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

不斷推出新口味

另外小編也很喜歡它會一直推新口味的驚喜感，像是最近推出「開心果＋芒果＋鮮奶油」那種組合，吃起來會有堅果香、果香、奶香一起堆出很和諧的層次。店內也有很多可愛公仔裝飾，邊吃邊拍其實蠻療癒的。

圖／ReadyGo

嚴雪 雪花冰專賣店

地址：台中市豐原區信義街28－1號

電話：04－25241940

營業時間：12：00－21：00（周一、二休息）

豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋

最後這一站小編超愛，因為它完全是「藏在巷子裡的在地寶藏」。走進去那一刻就很像回到外婆家：庭院整理得乾乾淨淨，有座位可以坐著慢慢吃，阿伯人也很親切，整體氛圍就是舒服。

圖／ReadyGo

花生粉＋香菜神來一筆

必點當然是花生捲冰淇淋：花生粉給得很大方，冰淇淋口味又多，兩球只要50元，真的很難不說一句「太可以了」。小編自己最推一定要加香菜——那個草本香氣一進來，整個甜味會變得更明顯，原來簡單的食物也可以這麼美味。

圖／ReadyGo

豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋

地址：台中市豐原區水源路310巷8號

電話：04－25229813

營業時間：11：00－20：00

常見問題

嚴雪 雪花冰專賣店的榴槤雪花冰味道會不會很重？同行不吃榴槤怎麼辦？

榴槤香氣真的很有存在感，喜歡的人會覺得超爽、不喜歡的人可能會覺得壓力大；如果同行有人不吃榴槤，可以改點水果系或其他口味，座位安排上也盡量不要坐太密，體感會好很多。

冰ㄉ•かき氷-豐原店是每個冰品會附仙女棒嗎？需要加購嗎？

部分品項或活動時段可能會出現，也有人分享上桌有小驚喜。如果你是為了拍照想要那個效果，建議點餐時先問店家當天有沒有提供。

豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋開車好停嗎？

店在巷弄裡，汽車不建議開進去，有評論也提醒「不要開進來會出不去」；會建議車停外圍再走進來，機車相對方便。

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