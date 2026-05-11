ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

豐原吃冰懶人包！挑戰極濃榴槤雪花冰、從日式到古早味都有

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

吃冰的季節一到，小編就忍不住把「今年第一碗冰」獻給台中豐原。這次的路線很簡單但超有爽感，先衝一間從台南紅上來的日式剉冰，草莓冰一人一杯剛剛好；接著換口味走浮誇派，榴槤皮直接當盤子、兩層果肉濃到整間店都聞得到。最後再用一份藏在小巷裡的花生捲冰淇淋收尾——50元、兩球、加香菜，像回到外婆家那種舒服。

如果你也在找「豐原冰店推薦」、或想安排一趟「台中豐原一日吃冰小旅行」，這篇直接照著走，現在去剛剛好，真的到五月很可能就開始排爆。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

冰ㄉ•かき氷-豐原店
第一碗小編選這間，完全是「豐原巷弄小店」會給你的驚喜感：走進小巷裡的老宅氛圍，坐下來就像找到一個可以好好歇腳的地方。草莓冰最打中小編的是它的「天然感」——不是甜到發膩的草莓糖漿，而是草莓每口都扎實，草莓醬還是老闆自己熬的，果香很單純、甜度也剛剛好。而且上餐還會搭配仙女棒，真的很浮誇也很好拍。

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

適合當作休息站
這次除了草莓，小編也點了抹茶混奶跟一杯哈密瓜冰，兩個完全不同路線，但都很有記憶點。抹茶混奶是那種一入口就知道有認真選的抹茶——茶香是厚的、回甘很漂亮，不會只有甜味在前面。搭配白玉或湯圓Q彈的口感，咬下去會有一種「慢慢嚼、慢慢香」，吃到後面也不容易膩，反而會越吃越順。哈密瓜則是超直球的水果派：一上桌就聞得到果香，吃起來是清爽、帶奶香的那種柔和，不會甜到負擔很重，很適合當作逛完巷弄、騎完車後的消暑補給。

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

冰ㄉ•かき氷-豐原店

地址：台中市豐原區向陽路6巷78號
電話：04－25250285
營業時間：12：00－21：00（周二休息）

嚴雪 雪花冰專賣店
第二站直接切換到「浮誇系雪花冰」路線。這間最有名的就是榴槤系列，老實說它真的是個很看個人的食物：喜歡榴槤的人會超爽，不愛的人可能光聞到就先投降。但如果你是榴槤控，這碗會讓你覺得值——榴槤皮直接當盤子超有梗，兩層果肉入口就是滿滿榴槤味，濃到你會覺得「這不是在吃冰，是在吃一整顆榴槤的靈魂」。

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

不斷推出新口味
另外小編也很喜歡它會一直推新口味的驚喜感，像是最近推出「開心果＋芒果＋鮮奶油」那種組合，吃起來會有堅果香、果香、奶香一起堆出很和諧的層次。店內也有很多可愛公仔裝飾，邊吃邊拍其實蠻療癒的。

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

嚴雪 雪花冰專賣店

地址：台中市豐原區信義街28－1號
電話：04－25241940
營業時間：12：00－21：00（周一、二休息）

豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋
最後這一站小編超愛，因為它完全是「藏在巷子裡的在地寶藏」。走進去那一刻就很像回到外婆家：庭院整理得乾乾淨淨，有座位可以坐著慢慢吃，阿伯人也很親切，整體氛圍就是舒服。

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

花生粉＋香菜神來一筆
必點當然是花生捲冰淇淋：花生粉給得很大方，冰淇淋口味又多，兩球只要50元，真的很難不說一句「太可以了」。小編自己最推一定要加香菜——那個草本香氣一進來，整個甜味會變得更明顯，原來簡單的食物也可以這麼美味。

▲▼台中豐原美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋

地址：台中市豐原區水源路310巷8號
電話：04－25229813
營業時間：11：00－20：00

常見問題

嚴雪 雪花冰專賣店的榴槤雪花冰味道會不會很重？同行不吃榴槤怎麼辦？
榴槤香氣真的很有存在感，喜歡的人會覺得超爽、不喜歡的人可能會覺得壓力大；如果同行有人不吃榴槤，可以改點水果系或其他口味，座位安排上也盡量不要坐太密，體感會好很多。

冰ㄉ•かき氷-豐原店是每個冰品會附仙女棒嗎？需要加購嗎？
部分品項或活動時段可能會出現，也有人分享上桌有小驚喜。如果你是為了拍照想要那個效果，建議點餐時先問店家當天有沒有提供。

豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋開車好停嗎？
店在巷弄裡，汽車不建議開進去，有評論也提醒「不要開進來會出不去」；會建議車停外圍再走進來，機車相對方便。

台中新開幕餐廳推薦｜預約制私廚到高CP值吃到飽的台中美食，帶你從早午餐吃到宵夜

【你可能也想看】

►全台繡球花懶人包看這篇！北中南東8個景點一次收錄
►盤點車城福安宮周邊美食！菜單可點「隨便」、吃古早味綠豆蒜
►初遊澎湖必存「三天兩夜」行程表！從馬公一路吃玩到西嶼

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 OO美食 美食雲 冰ㄉ•かき氷 嚴雪 雪花冰專賣店 阿銘伯花生捲冰淇淋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【深夜最暖背影】老父急載病女衝急診 闖紅燈遭攔！警開道搶命

推薦閱讀

龍岡不是只有米干！盤點4家在地隱藏版美食、麻糬油條超驚豔

龍岡不是只有米干！盤點4家在地隱藏版美食、麻糬油條超驚豔

挖寶彰化二林5家在地人愛店！500碗推薦炸粿、隱藏版赤牛麵

挖寶彰化二林5家在地人愛店！500碗推薦炸粿、隱藏版赤牛麵

澎湖花火節覓食不踩雷攻略！盤點8間當地人愛店

澎湖花火節覓食不踩雷攻略！盤點8間當地人愛店

苗栗自駕一日遊提案！從DIY彈珠汽水喝到飽玩到台版哈比屋

苗栗自駕一日遊提案！從DIY彈珠汽水喝到飽玩到台版哈比屋

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

追藍眼淚更方便！南北之星2號6月開航

鶴茶樓「香瓜金萱青茶」加入半顆果肉　5/20開賣限時買1送1

三商巧福生日慶優惠連推9天

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

亞尼克開賣「三顆布丁生乳捲」　販賣機限定盲盒抽10種口味

肉次方平日下午爽吃3小時回歸

民生早午餐降價「經典早餐盤360元起」

桃園火烤兩吃「軌道送餐」直送桌邊！

熱門行程

最新新聞更多

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366