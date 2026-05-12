三峽老街必吃必逛清單！朝聖三角豬血糕創始店、體驗手作藍染

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

「三峽老街」是假期旅人逛街吃美食的好去處，古色古香的紅磚巷弄，彷彿走進時光隧道，懷舊老街建築，是那個年代繁華商業聚集地，漫遊三峽老街，可以欣賞巴洛克風格的設計，還能品嚐在地人氣美食，以及特色餐廳。

老街大約200公尺卻擁有超多店家

必吃美食有金牛角、古早味豆花、米血和滷味，老街裡還有許多懷舊文物及文創館值得一訪，若有更多時間，還能到三峽染坊體驗藍染DIY，也別忘了到三峽祖師廟去拜拜祈福，再搭配三峽景點一日遊，更充實旅程喔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

最近我們愛上漫遊全台各地的老街，每次走北台灣，最常逛的就是淡水老街，要不然就是搭個船，到對岸的八里老街。這一次，我們來到位在新北的「三峽老街」，三峽周邊景點豐富，距離鶯歌老街也很近，若有來訪的旅人，也很適合順遊一起玩。

開車來訪的朋友，可直接導航三峽老街，老街周邊都有付費停車場可以停車，像是計時的三峽國小停車場及公有停車場，還有計次的中園國小停車場，停車很方便，建議若待的時間較長，可停計次較佳！搭車的朋友，也可搭台北客運或公車，F623、940、812等公車都能到老街。

整排紅磚建築

難得小周末，卻遇上綿綿細雨的天氣，印象中熱鬧的三峽老街，當日人潮並不多，感覺老街沒有擁擠的人潮，反而不習慣了。老街僅能步行，汽車機車皆禁止通行，看到整條紅磚建築，就代表你抵達「三峽老街」，老街入口的地面上，還有老街的地標喔！

老街建築簡介

漫遊前，先來認識一下老街吧！「三峽老街」是歷史建築，起源於西元1911年，距今已經有超過110年的歷史啦！老街古色古香，紅磚牆和拱門讓人回到過去，據說老街在日治時期是熱鬧的商業街屋，這裡擁有許多的店家，牌樓上也刻有店號，旅人可透過牆上的文字，猜一下曾經的店家，老街兩側都有騎樓可以走，雨天也能逛老街。

全長約200公尺

老街長度不長，全長約200多公尺，保留下來的建築，時至今日依舊是熱鬧商圈。唯美洋樓設計，相信也很吸引旅人的目光，別小看這些建築的巧思，也都是有特別的意思，看著老街裡滿滿的小吃，我的肚子也餓了，欣賞老街風光之餘，也能一邊覓食。

熱門美食推薦

清水冬瓜王

漫遊三峽老街的第一站，先來一杯冬瓜茶，入口可愛的冬瓜公仔，吸引我的注意。店家採古法釀造，原味冬瓜一杯60元，沁涼甘甜好好喝，重點是不死甜，還不錯喝喔！

清水冬瓜王

地址：新北市三峽區長福街15號

電話：02－26730333

營業時間：周一至周五11：30－19：00、周六至周日09：30－19：00

鑫三峽金牛角

都說來這裡一定要吃金牛角，但印象中，感覺老街的金牛角好像都差不多。重點是，老街裡到處都能看到賣金牛角的店家，而且短短老街裡，同品牌的金牛角居然還有分店，相信首訪的旅人，一時也不知道要吃哪間。

這次選了網上人氣高評價的「鑫三峽金牛角」，金牛角的口感選擇非常多，有甜味也有鹹味的。當天選了起酥及起士口感的金牛角，金牛角最大的特色就是外型，像牛頭的金牛角，我覺得也長得像元寶，因為烤出來的金牛角，大多都是金黃色的，這間味道不錯，但是有點乾，建議吃金牛角時，一定要搭配飲品較佳。

鑫三峽金牛角

地址：新北市三峽區秀川街82號

電話：02－26719890

營業時間：周一至周五08：00－18：45、周六至周日08：00－19：15

康喜軒金牛角 古井店

這家也是三峽在地的金牛角專賣店，比較特別的是，這裡有推出冰淇淋金牛角，相較傳統扎實的金牛角，我更愛這一味啦！世界首創的牛角冰淇淋，夏天來一支超讚，味道與口感和傳統金牛角大不相同，沒吃過的朋友，也可以嚐嚐看喔！

康喜軒金牛角 古井店

地址：新北市三峽區民權街37號

電話：02－26717878

營業時間：09：00－18：00

金牛寶寶

來三峽老街沒吃金牛角，就等於你沒有來，除了吃金牛角外，老街上的金牛寶寶別忘了拍，我覺得金牛角公仔好吸睛，都快成為地標啦！

鄭記三角豬血糕

每次來三峽老街，這間總要排隊，鮮少吃豬血糕的我，當天也來嚐嚐看。這家是三角豬血糕的創始店，接近時，就能聞到一股濃濃的香氣，店家有刷花生粉還有香菜，吃一口就好喜歡，豬血糕好Q軟，很值得一嚐喔！

鄭記三角豬血糕

地址：新北市三峽區民權街87號

電話：0922－975583

營業時間：10：00－17：30（周三公休）

古伯手工米苔目

這間米苔目在老街的尾端，走過老街，你會發現廟口周邊都好熱鬧，一早吃了豆花和金牛角都還沒來點正餐，就找到這間手工米苔目。店家招牌顯眼，人潮也很多，招牌是米苔目，還有常見的飯麵小食。

乾米苔目 50元、乾意麵 45元

我們點了一碗乾意麵和一碗乾米苔目，小碗份量也不少，重點是麵條好好吃，米苔目口感也很讚，搭配肉燥超級香，乾意麵和米苔目都讓我一口接著一口。

小菜 油豆腐 30元、嘴邊肉 70元

這裡小菜選擇也很豐富，當天點的油豆腐和嘴邊肉也都很好吃喔！要不是還要逛老街，不然我一定多點幾道，這間「古伯手工米苔目」，推薦大家來吃。

古伯手工米苔目

地址：新北市三峽區民權街9號

電話：02－26716889

營業時間：08：00－19：00（周一公休）

鳥來姨烤鳥蛋

店家位在三峽老街警察局的旁邊攤販，因為發現好多人在排隊，也想來一份。現烤鳥蛋很常見，但這間感覺很特別，提供多種醬料讓食客搭配，而且現點現烤，感覺熱騰騰又新鮮，每顆外脆內軟非常好吃，建議逛三峽老街千萬不要錯過。

鳥來姨烤鳥蛋

地址：新北市三峽區民權街36號門口

來來滷味

位在老街裡的來來滷味也是人氣小吃，香噴噴的滷味，走過路過很容易被香氣給吸引，雖說逛到滷味時，就已經吃的很飽了，但還是想品嚐一下，滷味現點現切，也有提供室內座位區。

我們點了蘿蔔、甜不辣、大豆乾和豆皮，食材還算入味，重點是淋上的醬汁很香，再搭配香菜一起入口，整體的味道還不賴，其中，我最愛的是入口即化的白蘿蔔，還有酥軟又入味的炸豆包，真的好吃！

來來滷味

地址：新北市三峽區民權街105號

電話：0911－581896

營業時間：周一、周四至周五12：00－18：00、周六至周日11：00－19：00（周二三公休）

勇伯豆花

這間豆花在老街也是相當具有知名度，提供的口味種類很豐富，想吃還得耐心排隊，由於當天已經飽到完全無法再進食了，所以這間勇伯豆花就列入下次的名單啦！

勇伯豆花

地址：新北市三峽區民權街139號

電話：02－26744428

營業時間：周一二四12：00－17：00、周三09：00－17：00、周五12：00－17：30、周六11：00－19：00、周日11：00－18：30

伴手禮

來老街除了吃美食，也可以買伴手禮，老街裡也有古玩店、琉璃飾品、陶瓷等店家，有興趣的朋友，也能在老街裡尋寶。

三峽祖師廟



三峽福安宮

三峽興隆媽祖廟

你會發現短短的街道就有三座廟宇，分別為擁有東方藝術殿堂之稱的清水祖師廟，祭祀土地公的三峽福安宮，還有興隆宮媽祖廟，三座廟宇都有悠久歷史，建築美輪美奐，也都是三峽在地重要的信仰中心，我們當天也是一間間的虔誠祈福。

藍染展示中心

品嚐老街的美食，也能逛逛文創藝品，老街裡有藍染展示中心，採免費參觀，若想了解更多資訊，也能先預約導覽和DIY。裡面擺放許多藍染的藝術品，據說這裡的商品都是館內學員們的設計，有雨傘、包包、圍巾、服飾、扇子等。原以為，只有苗栗的卓也小屋有藍染體驗，沒想到這裡也有藍染的藝術文化，對藍染有興趣的朋友，也能順遊來參觀。

藍染展示中心

地址：新北市三峽區中山路20巷3號

電話：02－86713108

營業時間：10：00－17：00（周一公休）

藍染公園＆藍染遊客服務中心

老街附近還有一座藍染公園，公園佔地不大，卻也是三峽的大地標，公園的旁邊是三峽藍染遊客中心，這裡也能體驗藍染手作，以及選購紀念品。由於當天時間不足，我就沒有體驗啦！藍染體驗大約要抓1－1.5小時較佳。

三峽藍染遊客中心

地址：新北市三峽區仁愛街47號

電話：02－86743601

營業時間：周一至周五10：00－17：00、周六至周日10：00－18：00（周二公休）

心得感受

「三峽老街」是個充滿人情味又熱鬧的地方，美食小吃林立，周邊的景點也很豐富，來三峽老街，可以欣賞舊時保存的古建築，以及品嚐特色的古早味，還有廟宇能拜拜祈福。特別的是，三峽也有藍染工坊，能玩藍染DIY，別小看老街占地不大，細訪也能玩上一整天。

三峽老街

地址：新北市三峽區民權街37－147號

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►神戶港「鐵塔美女」360度飽覽六甲山景色！還能坐旋轉咖啡廳

►窗景搖滾區眺望清境山群！玻璃景觀咖啡廳坐落海拔1800公尺

►宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到老闆直接補送半斤泰國蝦