爭鮮新品牌「樂敘」進駐高雄夢時代　和牛握壽司現省100元

▲爭鮮新品牌「樂敘」進駐高雄夢時代。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮餐飲集團持續強化多品牌策略，旗下品牌Magic Touch点爭鮮於5月正式進駐高雄夢時代，並同步推出全新副品牌「Magic Touch 樂敘」，著重聚餐市場，空間規劃以4人座為主，提供限定新菜與食材，未來將以此店型持續拓展百貨通路，預計每年展店2家。

▲日本A5三品和牛握。（圖／爭鮮提供）

有別於一般点爭鮮主打單人快速用餐，樂敘將重心轉向聚餐市場，空間規劃以4人座為主、占比達8成，全店裝潢設計以新潮復古結合胡桃木色調，營造更適合朋友、家人放慢節奏聚會的用餐氛圍；同時透過更多元的料理形式與呈現方式切入百貨商場客群，提供消費者不同的用餐選擇。

▲極上浮島盛合。（圖／爭鮮提供）

樂敘餐點同步升級，主打特有新菜與限定食材，集結台灣在地與國際產地直送食材，包括龜山島胭脂蝦、限量現流魚、日本和牛、北海道干貝與現流海膽等，強化餐點差異化與話題性。其中，「金緻三點盛合」嚴選鰤魚、鮭魚與龜山島胭脂蝦，每一口都呈現鮮甜與油脂的平衡；「極上浮島盛合」匯集5款握壽司；「日本A5三品和牛握」則以炙燒A5和牛搭配海膽與鮭魚卵，堆疊濃郁層次。

▲爆汁厚切和牛燒。（圖／爭鮮提供）

配合開幕，「樂敘」同步推出多項促銷活動，5月8日至5月10日，「日本A5三品和牛握」由349元優惠至249元；5月11日至15日「Choice板腱厚切牛鮮蔬」優惠價330元，5月18日至22日則是「究極鮮味六重奏」優惠價300元。

▲藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》，一次推出共40款限定扭蛋，包含壓克力吊飾與馬口鐵徽章胸針，角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校。

▲「排球少年!!彈簧包」。（圖／藏壽司提供）

5月1日同步加碼兩檔活動，首先是全台15間限定店鋪滿額贈，活動期間至指定限定店鋪消費滿1200元，加入LINE好友並綁定會員，即贈送「排球少年!!彈簧包」，共有烏野高校與音駒高校兩款共5600個。此外，在板橋遠科店、桃園大興西店、台北館前店、台中惠文路店與高雄五福光華店等5家主題店，拍照並上傳官方FB、IG打卡，就有機會抽中「烏野高校旅行收納包」，每個平台各抽6名。