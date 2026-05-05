東京甜點名店BLANCA快閃晶華　經典巴斯克、布丁與焦香薄餅登場

▲甜點名店BLANCA的經典巴斯克蛋糕來台快閃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

延續一系列潮流美食策展計畫，台北晶華酒店將於母親節前夕再度引進日本話題甜點，即日起至5月31日攜手東京當紅網購甜點名店BLANCA（ブランカ），除了帶來「經典巴斯克」蛋糕、「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」、「BLANCA布丁」，還有曾在東京麻布台Hills快閃店創下半年銷售5萬份的IG打卡熱點「焦香薄餅」。

BLANCA的品牌主理人東鐵雄同時也是西班牙料理餐廳「aca’」的主廚，該餐廳連續4年蟬聯米其林一星，除了西班牙美食之外，源自巴斯克地區的起司蛋糕也廣受歡迎，因外帶需求不斷攀升，主廚遂成立品牌並開設網路商店專售該明星商品，特色就是焦香風味，並憑藉口碑即迅速走紅，被粉絲譽為「入手困難的幻之甜點」。

▲Poquito巴斯克蛋糕三重奏。（圖／記者黃士原攝）

此次來台快閃主打的「經典巴斯克」蛋糕（1580元），嚴選北海道起司悉心烘焙，外層呈現如焦糖般的焦香氣息，內層則保有滑順濃郁的起司質地，形成外酥香、內柔滑的迷人對比，濃厚卻不膩口的風味來自起司本身的自然鹹香與細緻平衡，入口層次豐富且餘韻清爽。主廚推薦兩種品嚐方式：冷藏享用時口感柔滑濃郁，冷凍約兩小時後則呈現如冰淇淋般的細緻綿密，展現不同風格的甜點魅力。此品項也提供全台宅配服務，讓消費者不受地域限制均可享用。

同步推出的「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」（980元），則是將經典蛋糕轉化為迷你尺寸，希望提供消費者「少量多樣」的品嚐體驗。3款風味包括台灣限定的「rosa草莓」、融合京都百年茶舖一保堂的「抹茶」，以及由主廚選用黑糖悉心烹煮的「焦糖」口味。

▲BLANCA布丁。（圖／記者黃士原攝）

另一款人氣商品「BLANCA布丁」（680元）則以「雙段烘焙」製法打造，不同於一般偏甜布丁，其風味更偏向成熟大人系甜點，表層焦香帶出微苦層次，內部則融合蛋香與奶油起司的濃郁風味，若靜置一晚，風味更為濃縮，層次更顯厚實。

▲焦香薄餅，有原味、砂糖奶油或生火腿起司等口味可選。（圖／記者黃士原攝）

東鐵雄主廚亦將親自帶領團隊於Regent Gift Shop現場製作「焦香薄餅」（380至480元），透過二次烘烤技法打造外圍酥脆、內圍柔嫩的餅皮，展現品牌標誌性的焦香風味。內餡可選擇原味、砂糖奶油或生火腿起司，其中砂糖奶油版本以奶油的濃郁香氣搭配酥脆口感，呈現簡單卻極致的美味；鹹食款則以三種起司與生火腿堆疊風味，帶來宛如高級鹹派般的豐富層次。

此外，為延伸品牌體驗並打造更完整的用餐情境，台北晶華酒店同步於二樓上庭酒廊推出內用套餐，將BLANCA經典甜點轉化為精緻下午茶組合，消費者享用「Poquito巴斯克蛋糕搭配BLANCA布丁」或「焦香薄餅」等主廚現做甜點，並可任選咖啡或紅酒佐餐。

▲beard papa's本月推出2種水果口味泡芙。（圖／beard papa's提供）

另外，beard papa's本月推出「繽紛野莓」、「青檸乳酪」2款水果泡芙，前者把森林綜合莓果結合卡士達、鮮奶油製成野莓內餡，每顆85元起，全門市販售；「青檸乳酪泡芙」選用特級檸檬、台灣在地檸檬汁、奶油起司與經典卡士達醬融合，每顆85元起，限定門市販售。