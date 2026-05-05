手搖飲全月優惠！翰林茶館買1送1、CoCo任2杯80元起

▲手搖飲本月優惠 。（示意圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲5月推「全月優惠」，CoCo多款飲品任選2杯80或99元，翰林茶館2大飲品買1送1，Mr.Wish則是造型罐飲品任2杯送黑糖珍珠碎碎冰。

▲翰林茶館2大飲品同品項買1送1。（圖／翰林茶館提供）

●CoCo

CoCo本月好友禮為奶茶三兄弟、葡萄柚果粒茶與手作仙草凍乳任選2杯80元，須於都可訂線上領券，每人可領6張。

另外，CoCo5月限定「2杯99元全區自由配」，西西里手搗檸檬美式、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠、葡萄柚果粒茶、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、西谷米奶茶等8款享任選2杯99元，指定門市、都可訂平台適用。

●翰林茶館

翰林茶館祭出括脆梅綠茶與梅釀清香烏龍茶同品項買1送1，限外帶、每日限量30組。優惠限用至6月21日。

●Mr.Wish

Mr.Wish祭出「買2送1」優惠，於門市購買好想兔造型罐飲品任2罐即送黑糖珍珠碎碎冰（造型罐尺寸）1罐，贈送飲品開放選擇純奶版或奶綠版，送完為止。優惠限用至5月26日、科技廠不適用。

●鮮茶道

鮮茶道東方美人蜜脆奶霜與蜜香紅茶蜜脆奶霜任選2杯130元。優惠限用至6月30日。