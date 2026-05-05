雲朗線上旅展5/7開跑　住宿券2200元起住飯店含2客早餐

▲雲朗觀光集團將於5月7日至5月18日啟動線上旅展。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

雲朗觀光集團將於5月7日至5月18日啟動為期12天的線上旅展，其中，「雲朗聯合住宿券」維持每張2,200元，持1張即可入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義，含2客早餐，搶攻暑假國旅市場。

▲持2張雲朗聯合住宿券即可入住台東寶桑町屋日式町屋雙房。（圖／業者提供）



業者表示，最受關注的「雲朗聯合住宿券」維持每張2,200元凍漲。持1張即可入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義雅緻客房，含2客早餐；若選擇礁溪溫泉旅宿「品文旅」，加價400元可入住文漾家庭房。親子族群持2張券加400元，可升級入住樂旅小閣樓，加贈2位12歲以下兒童免費入住與早餐。此外，持2張券也可選擇台東寶桑町屋日式雙房。

▲持4張券入住君品酒店君璽雅緻客房，享旺假日不加價，並提供翰林軒VIP Lounge 與茶苑餐飲禮遇。（圖／業者提供）



若想升級住宿體驗，持3張券可入住君品酒店行政客房，享VIP Lounge服務；持4張券入住君璽雅緻客房，旺日、假日不加價，並含專屬餐飲禮遇，9月20日前平日入住再享延遲退房至下午2點。日月潭雲品溫泉酒店則推出持4張券入住經典山景客房（含早餐），或持5張券升級一泊二食方案。

▲雲品「豪華湖景奢享假期」平日住宿券每張30,888元，入住21坪豪華套房享早、晚餐與雲水行政酒廊禮遇。（圖／業者提供）



鎖定高端客群，雲品溫泉酒店另推出湖景住宿券。「尊榮湖景客房平日住宿券」每張18,888元，含一泊二食與行政酒廊禮遇；「豪華湖景奢享假期」每張30,888元，入住21坪套房，含早餐與指定晚餐，並享酒廊與館內餐飲不限次數使用，主打頂級度假體驗。

配合促銷活動，5月9日前下單可抽住宿券，5月13日前有機會抽中雙人牛排餐券，5月18日前則可抽茶包好禮；另加入LINE官方帳號還可參加扭蛋抽獎。

▲▼隨著淡江大橋即將通車，鄰近的將捷金鬱金香酒店5月推出「春季線上旅展」。（圖／業者提供）



另外，全台矚目焦點淡江大橋通車在即，「將捷金鬱金香酒店」即日起至5月25日於官網推出春季線上旅展，最低約45折起。住宿方面，雙人平日入住每張4,888元起，含2客早餐並加贈飲品；若想升級度假體驗，可選擇一泊二食方案，每張5,888元，含雙人早餐與晚餐，在館內即可享受完整假期。



