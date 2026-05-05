日本99元機票、飯店今中午12點開搶　韓國一日遊行程買1送1

▲日本機票優惠今起開搶。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

線上旅遊平台Trip.com宣布從今（5日）12點起推出限時4天線上旅展，首日推出日本單程機票99元起，會員使用街口支付可搶日本、港滬單程航線999元起機票；平台也首次攜手星宇航空於今明兩天推出獨家優惠，日本、曼谷、港澳指定來回航線3999元起。

Trip.com限時4天線上旅展每天亮點優惠都不同，5日中午12點起推出單程直飛台北往東京、大阪及沖繩機票99元起；中午12點30分街口支付會員可搶單程直飛台北往福岡、札幌、大阪、香港及上海999元起機票。晚上9點30分則販售單程直飛台北往首爾、釜山999元起機票。

▲平台推出星宇航空直飛宮古島5999元機票優惠。上圖為下地島景點17END。（圖／記者蔡玟君攝）

5月6日中午12點則開賣台北到沖繩三天兩夜機＋酒每人5555元起優惠，最高現省近7000元。同時，星宇航空5月5日至5月6日連續兩天獨家推出台北來回宮古島、東京機票5999元，以及台北來回香港、澳門機票3999元，台北來回曼谷機票4999元，數量有限，售完為止。

5月7日飯店日，中午12 點起日本飯店雙重優惠，位於難波站7號出口正對面的「相鐵FRESA INN大阪難波車站前」一晚只要99元；緊鄰那霸國際通的「沖繩那霸柔婕閣飯店」一晚只要999元；晚間9點30分，韓國、台灣指定飯店每晚999元優惠，平日每晚最高現省3000元。

▲釜山天空膠囊列車。（圖／記者蔡玟君攝）

5月8日中午12點開搶80種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠，包含韓國首爾AREX機場快線車票、釜山-慶州一日遊、澎湖吉貝島一日遊等49種票券享買一送一。

韓國首爾非軍事區（DMZ）一日遊、香港海洋公園兩人同行套票、香港迪士尼一日券門票等22種票券半價；歐洲、日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞等多國eSIM 8種品項一口價；另有如新加坡纜車來回並免費升級，買二送一預訂獨家優惠票券。

▲Trip.com此次線上旅展攜手星宇航空推出多重優惠。（圖／星宇航空提供）

除此之外，Trip.com迎接將於6月開賽的世界盃足球賽，再推綁定飛行常客資訊並預訂星宇航空歐美機票賺2000 Trip Coins（等值新台幣約640元），多人同行預定機票＋飯店最高可賺1600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

▲Klook推出海外樂園、飯店、租車優惠。上圖為日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊電商Klook則從即日起推出最新會員升級方案，凡升級為黃金或白金會員，最高可享5倍回饋，6月14日前再限時加碼免費機場接送。

為了讓旅客暑假出遊更方便划算，6月14日前成功升級為黃金或白金會員，即可獲得免費機場接送一趟（價值1000元），讓用戶無需透過信用卡條件，就能享有更完整的出發前服務。

Klook同步於即日起至5月6日推出「月月加碼狂歡日」，活動期間，天天瘋搶海外樂園5折券，最高折抵2000元，並針對日韓泰港越等熱門目的地推出Klook eSIM三天不限流量吃到飽方案，輸入指定優惠碼最低50元起；另有海外商品95折最高折555元，與海外飯店、租車與體驗行程5折等限量優惠。