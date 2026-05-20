桃園最好玩吃到飽！火烤兩吃2.5小時只要499　還能玩水搭小火車

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

點評：桃園親子農場玩水搭小火車！火烤兩吃2.5小時還只要499

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「伍陽城市原創農場」是位於八德的桃園親子烤肉農場，Google評論破四千則、評分4.3顆星，除了火鍋以及烤肉吃到飽之外，另有戲水池可以玩水，還有彈跳床、小火車、沙坑等等，就連下雨也不用擔心，還有室內遊樂區以及平價牛排自助吧，整體CP值非常高，是很受歡迎的親子烤肉農場。

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停車資訊＆交通指引

▲入口有指標進入685巷，開車來到這裡有免費停車場可以停車。

門票

單純入園費用一個人100元，不分大人小孩，嬰兒免入園費。戲水池、彈跳床、盪鞦韆、大草皮、沙坑都可以免費使用，平日入園飲料機免費喝。

自助烤肉吃到飽

選擇吃到飽不用另外收門票，成人（140公分以上）全票490元，孩童（120公分～140公分）半票390元，孩童（110公分～120公分）300元，小小孩（110公分以下）200元，嬰兒不會下來遊玩用餐不收費。

吃到飽用餐時間為2.5小時

用餐時間快到時請酌量取用食材，避免造成不必要的浪費。用餐時間結束後請配合工作人員收桌及清潔，假日來幾乎是滿座狀態，建議最好都先預約訂位。

烤肉自助取餐都放在冷藏區

提供許多烤肉火鍋食材，選擇非常豐富多元。一次不要拿太多，店家補食材也補得很快，所以不用擔心食材被拿完。

▲自己可以煮擔仔麵。

▲麵食以及白飯區。

▲炸物以及甜點區。

▲飲料區。

戶外草皮

▲戶外有大片草地可以玩樂，光是彈跳床就有好幾個小朋友在玩，也有鞦韆、氣球墊以及蹺蹺板等遊樂設施。

小火車

▲應該是園區最受歡迎的遊樂設施，一堆小朋友都在等待坐小火車，會繞一小圈園區，很歡樂。

戲水池

天氣熱就是玩水，戲水區也很熱門，小朋友來戲水區都玩瘋了！旁邊也有更衣室可以換泳裝，還有吹風機讓大家可以使用，記得要帶毛巾、換洗衣物。

沙坑

▲戲水區旁邊就是沙坑可以玩，再過去有小車子遊戲區。

室內遊戲區

外面下雨也不用擔心，這裡有室內遊戲室可以玩樂，就連彈跳床在室內也有。伍陽城市原創農場完全就是讓小孩放電的好地方，還有烤肉吃到飽！

伍陽城市原創農場

地址：桃園市八德區介壽路二段669號

電話：03－3680595

營業時間：09：00－17：00（周一公休)

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