台中占地百坪不限時咖啡廳！還有包廂式座位＋免費Wi-Fi插座

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

「CAFE!N硬咖啡」台中國資圖門市近國立公共資訊圖書館，地處大樓的兩層樓空間，大片玻璃窗景採光明亮，百坪占地，上下兩層樓皆以弧形動線為基底，引導客人來一場空間微旅行。首創智能會議室服務，雙樓層全新包廂體驗，提供Wi-Fi、插座，世界冠軍黑咖啡只要銅板價就能喝得到！

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交通

▲導航搜尋「CAFE!N硬咖啡台中國資圖門市」，即可抵達。店門口兩側可停放機車，開車的人得找路邊付費停車位。

外觀

▲交叉路口處，在獨棟大樓的一、二樓空間，非常搶眼。

品牌設計

由水色設計操刀，設計靈感來自影像資料庫中復古錄影帶的跳格感與記憶殘影，打造多變空間格局與視感體感交疊，營造出像是在地鐵車窗外一閃而過的城市光影，上下兩層樓有兩種不同型態的包廂座位。

▲每一處都是細節。

一樓空間

▲一樓中央設計結帳區和開放式咖啡吧台，貼上馬賽克磁磚很搶眼，所有作業過程一覽無遺。

▲不同尺寸的咖啡杯一字排開，很壯觀。

▲冰櫃提供多款甜點，選擇多。

玄關處等候區

自家烘焙咖啡豆與選品區

▲陳列咖啡豆與選物，喜歡可購買。

包廂區

▲此區域得脫鞋，打造宛如回到家的氛圍。

二樓空間

▲可看到陽光灑落的窗景，有各種座位型態，方便不同人數與目的入座。

▲中間設計開放式曲線沙發。

▲一整排有插座的窗景座位，採光明亮，適合帶筆電來工作。

獨立會議室

兩間會議室皆備有電控智能玻璃、完美遮蔽外界目光並提供租借方案，為了可能較長時數的使用、讓空間內多些綠意創造舒緩感，桌面採用松石綠漆期望幫體感減壓，和店內其他自然色連接一致。

上下兩層樓皆以弧形動線為基底

引導客人來一場空間微旅行，不論是一樓落地窗旁的弧形沙發、二樓的環形沙發座，都有一點弧度與轉折，視線會不自覺多看幾個區域。

菜單

▲▼沒有低消。

餐點分享

衣索比亞耶加雪菲G1日曬咖啡 125元

自家烘焙咖啡豆，中淺烘焙，散發花果香氣、微微酸感，順口香濃。內用會使用馬克杯，很環保，外帶則使用紙杯帶著走。

古巴三明治 100元

▲簡單夾入起司與火腿，烤到熱騰騰古巴三明治，吃起來鹹香入味，樸實好吃。

▲會給震動器，震動後取餐，自助式拿取，會給一個金屬托盤。



CAFE!N硬咖啡台中國資圖門市

地址：台中市南區南平路296號2樓1樓

電話：04－22610733

營業時間：07：30－17：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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