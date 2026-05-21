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台中超難訂義大利麵！日本老闆一人掌廚　松露奶油麵層次豐富

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

「Pasta LAbbito」是一間很低調、但是評價又很高的台中義大利麵店，老闆是日本人，一人作業。不過真的很不好訂位，所以我一直想吃但吃不到。有一次我在IG上看到有網友是直接到現場等，如果有客人訂位但沒到的話就有機會補位，所以我們選日不如撞日，這天爬完山就來現場試試。

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介紹
多年前吃過一次「Labbito Café」，其實是同一個老闆，不過經營模式有點不一樣，最開始是和Hair Salon一起經營。Pasta LAbbito在新址重新營業之後主要以賣義大利麵為主，由老闆一個人單獨作業，評價還是很不錯。

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲取名Pasta LAbbito是因為LAbbito是兔子的日文發音，除了Logo是兔子之外，店裡也有很多兔子的收藏。

位置

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲Pasta LAbbito前陣子才又搬家，現在是在民權路的巷子裡，這附近就有收費停車場，稍微走個300公尺就到了。

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

預約
我們這天是沒有預約臨時過來碰碰運氣，看到門上貼著「今日預約已滿不會接現場客人」的告示，原本有點打退堂鼓。不過我還是很有勇氣的打開門，問老闆可不可以候補，沒想到老闆直接請我們進去，不過提醒大家最好還是線上預約！

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

環境
其實我們剛進來的時候很多客人，當時不好意思直接拍，所以是第一輪的客人走得差不多的時候我才補拍幾張。老闆將餐廳布置得很有老宅雜貨風，有很多小收藏都很可愛。

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲店裡有一隻假的兔子。

由日籍老闆一人作業，所以點完餐之後就慢慢等，不要急。一開始覺得老闆好像規定很多，所以我也不敢拿相機出來拍，後來才發現老闆只是忙，打聲招呼就可以了！

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

菜單

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲除了義大利麵還有前菜和甜點，品項不多。

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

餐點推薦

可口可樂 40元｜巴厘斯氣泡水鳳梨與薄荷口味 130元

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲可樂就不用介紹了，瓶身蠻可愛的；氣泡水酸酸甜甜的，氣泡感很高，很解膩。

義大利三種前菜 130元

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲就是火腿、莫札瑞拉起司和烤蔬菜，開胃菜份量不多，但吃起來還蠻清爽的。

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

義大利佛卡夏 40元

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲一份有四塊，兩個人吃剛好，麵包很鬆軟，如果不是怕胖的話，感覺好像可以再續一份。

蝦醬麵 500元
它的麵條軟硬適中，吃起來很Q彈，蝦醬味不若想像中的濃郁，配料有蝦子、番茄、花椰菜等。我覺得還蠻好吃的，不過它是清炒的，味道比較偏清爽，整體來說很順口。

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

牛肝菌菇風味三種蘑菇奶油醬佐松露醬 370元
它的松露是加在盤子邊邊的，記得和一和再吃！相較之下這道就顯得濃郁多了，而且我原本就很喜歡牛肝菌菇的味道，這樣搭配起來風味很有層次，很好吃。

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

香蕉磅蛋糕 40元

▲▼Pasta LAbbito。（圖／飛天璇的口袋授權提供）

▲餐點份量都少少的，不過磅蛋糕價格也不貴。薄薄的一片，溼潤感夠，我喜歡香蕉的味道，這樣一個人吃一片剛剛好。

心得
終於讓我吃到了，還是懷念的味道，老闆的義大利麵用料很單純，味道不俗套，也很耐吃。整體來說相對有記憶點，如果不是那麼難吃得到的話，真的是想要隨時想吃就可以立刻過來！

Pasta LAbbito

地址：台中市西區民權路288－3號
營業時間：12：00－15：30、17：30－21：30（周二、三休息）
電話：04－23022122

飛天璇
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