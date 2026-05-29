板橋黃石市場抗通膨美食！古早味蘿蔔糕＋糯米腸只要50元

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

隱身在板橋黃石市場中的人氣小吃「蘿蔔糕糯米腸」，僅憑著油鍋滋滋作響的節奏與漫天的蒸汽，就能讓無數人心甘情願地在烈日或寒風中排起長龍。在2026年萬物皆漲的時代，這裡居然還能看到15元、25元，這種讓人彷彿穿越回三十年前的佛心價格，全都點也才65元，難怪生意總是這麼好！

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交通資訊

如果是自行開車，建議直接導航「黃石市場」，市場周邊有收費停車場，例如府中商圈附近停車場，步行約3～5分鐘即可抵達。大眾運輸可搭乘捷運板南線至「府中站」，從1號出口步行約5分鐘即可抵達黃石市場。

環境

藏在宮口街28號的傳統市場入口附近，旁邊是黃底紅字的「生炒魷魚50元」招牌和熱鬧喧嚷的攤位，整個場景讓人瞬間時光倒流，是真真實實的市場日常，是板橋人從小吃到大的那種攤位。

▲雖然生意很好，但老闆還是很客氣的跟大家說不好意思久等了、今天想要吃什麼。

把煎好的蘿蔔糕整塊放上去，刀起刀落，切成整齊的片狀或塊狀，再配上糯米腸，一起裝袋遞給客人，整個動作行雲流水、毫不拖泥帶水，那種熟練感是幾十年練出來的，旁觀都覺得賞心悅目。

菜單

蘿蔔糕25元、糯米腸25元、芋粿Q15元，這樣的銅板價格，輕鬆就能享用。因為現在只有外帶，所以我們選擇前三款，方便邊走邊吃。

推薦美食

芋粿Q 15元

▲口感非常Q彈，真的能咬到一顆顆細小的芋頭丁，芋頭特有的優雅芬芳，那種鹹中帶甜的味道。

蘿蔔糕 25元

▲表面煎得微焦，帶著一點點酥脆感，內部卻是柔軟細緻，建議多加點醬料比較有味道。

糯米腸 25元

▲表皮在高溫下煎出了一層油亮的焦色，介於琥珀和深褐之間，光是看著就覺得香，Q彈而扎實，還吃得到花生顆粒。

▲如果你是第一次造訪，請不要猶豫，直接點「全餐」！ 包含了蘿蔔糕、糯米腸與芋粿Q的組合，在視覺上極具衝擊力。

心得

沒有複雜調味，尤其是在市場邊吃，搭配周圍熱鬧的氛圍，那種生活感真的很加分。價格相當親民，三種都點也才65元，讓人怎麼不買呢！堅持用最樸實的食材、最實惠的價格，服務著一代又一代的客人，如果來到黃石市場或是林家花園附近時，不妨可以來一份全餐！

板橋黃石市場蘿蔔糕糯米腸

地址：新北市板橋區宮口街28號

營業時間：07：30－16：30

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