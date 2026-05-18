新竹東門市場佛心糖葫蘆三串才賣100元！極薄糖衣清爽不黏牙

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

上次去新竹東門市場附近閒晃，走著走著看到有人拿著一串晶瑩剔透的東西在吃，忍不住多看了一眼才發現是「東門冰室1059」門口現做的糖葫蘆，光是外觀就讓我停下腳步。我本來是一個對糖葫蘆毫無興趣的人，吃完這家糖葫蘆後就淪陷了！

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位置

晚上七、八點去依然有一波人潮，生意真的算是很好。如果想進一步了解新竹東門一帶的飲食文化，可以參考新竹市政府官網查詢當地市集與活動資訊，規劃散步行程時很方便。

從814冰棒散步過來，順手發現寶藏

這條散步動線我覺得超適合推薦給大家。可以先去東門市場內覓食，再去吃新竹在地人都熟悉的「814冰棒」，解完暑氣之後，再到隔壁東門冰室買糖葫蘆，這樣剛好順路。整段路不用走太久、步調輕鬆，很適合下午或傍晚來晃。

東門市場這一帶是新竹的寶藏地帶，老店、新開的甜點店混在一起，隨便走都有驚喜，如果是第一次來，建議就把這個當成一個小型美食散步行程。

環境維持得很好

不是那種隨便擺幾串在外面的路邊攤，從門口就可以看到工作人員在現場做，可以直接看到糖衣怎麼裹上去的，過程乾淨又透明，這種看得到製作過程的安心感，對我來說比任何行銷都有吸引力。

價格

▲夜市糖葫蘆一串大概50到60元，東門冰室這裡三串才100元，平均一串不到34元，但品質完全不輸。

品項

糖葫蘆的水果品項不只一種，菜單設計跟著季節走，有些水果也可以單買。草莓季的時候會有限定的大顆草莓版本，不過草莓季過了之後就會換成其他當季水果。

口感

以前吃到的糖葫蘆都太甜、水果本身酸到讓人皺眉、那層糖衣黏牙還容易碎得到處都是，這是以前對糖葫蘆的全部印象。所以那天在東門冰室門口停下來，其實只是因為「好奇」而已，沒有很高的期待，沒想到吃完真的很驚喜，第一口就改觀了。糖衣真的很薄，而且是那種咬下去「啵」一聲脆響的薄，不是軟塌塌的那種，糖衣均勻裹在水果上，外層還有薄薄的糯米紙。

水果本身選得也不錯

甜度高、水分多，不是硬的或酸到不行。整串吃完嘴巴很清爽，不會有一種死甜味，還是吃到的新鮮水果的甜味，這對我這種以前討厭糖葫蘆的人來說，是最大的不同點。

總結

整體來說，東門冰室的糖葫蘆讓我改觀了，薄脆糖衣、水果甜、不黏牙、價格還這麼親切，三串100元放在新竹物價水準上，說是佛心價也不為過。喜歡吃水果、在乎口感細節，或是只是剛好在東門市場附近晃的人，這家一定要試試看！

東門冰室1059

地址：新竹市東區大同路116號

電話：03－5228599

營業時間：12：00－14：00、17：00－20：30（周一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活

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