宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟
宜蘭冬山景點「潤泰水泥鐵道」原本是用來載運水泥的鄉間廢棄軌道，經過地方政府整理後，變成了超美的狼尾草隧道。提供兩台軌道手搖車供遊客免費遊玩，也是適合帶小孩來玩樂拍照的宜蘭免費親子景點，不過夏天真的很熱。
位置＆交通
全長1.4公里的潤泰水泥鐵道有好幾處入口，開車來可以把導航設定內城鎮安宮三山國王廟，這裡停車方便。附近景點還有冬山河生態綠舟、武荖坑風景區，或是回到冬山老街吃小吃，安排半日遊剛剛好，附近還有正在興建中的冬山地熱公園。
▲▼鎮安宮三山國王廟前面、軌道旁邊都有空地可以停車。
景點介紹
潤泰水泥鐵道最初由力霸水泥於1976年為輸運水泥而興建，1990年停駛後歲月流逝，鐵軌與枕木漸被荒草包圍。直到2024年底冬山鄉公所斥資整治台幣2,200萬元整，這條充滿歷史韻味的廢棄鐵道才迎來重生。不只保留了舊時代的軌跡，還加入了超有趣的軌道手搖車，免門票就能拍出療癒的復古大片，絕對是來宜蘭必訪的散步秘境。
軌道手搖車
提供免費玩樂的軌道手搖車，最多可乘坐6人，需用腳踩的方式驅動軌道車前進，這裡沒人管理，使用時要注意安全，尤其是帶小孩的家長們一定要顧好。
▲手搖軌道車後面有可愛的果子狸彩繪，上面有標示警語要看一下。
▲搭乘軌道手搖車還蠻有趣的，但有時候會卡住，要用力踩才能繼續前進，這是公共設施，使用的時候也記得愛惜公物。
▲中間還有幾處休息平台，白天太陽直曬很熱，夏天來記得做好防曬！
狼尾草隧道
這段長滿狼尾草的軌道就是宜蘭熱門攝影景點，秋天狼尾草長出草穗之後，那種隨風搖曳伴隨金黃色的夕陽映照，很多人會來趁著傍晚來這拍照。
▲種滿狼尾草的隧道這邊也有一台軌道手搖車，但要挑對時間來，白天超級熱，附近也沒遮陽的地方。
▲狼尾草隧道在靠近鎮安宮這一帶，離台九線省道也很近，天氣太熱沒走完全程，下次等天氣涼一點再來逛逛。
▲起點有個休息平台，但沒有做遮陽設施，平常白天也沒什麼人會來。
心得
沿途可以從遠眺冬瓜山的高原段走到充滿客家風情的聚落段，接著在水圳段體驗親水空間，最後漫步農業段欣賞四季稻田美景。潤泰水泥鐵道是很多攝影師拍人像的宜蘭攝影私房景點，最美的季節就是秋天狼尾草在夕陽映照下搖曳的風景。
潤泰水泥鐵道
地址：宜蘭縣冬山鄉內城路106號
營業時間：24小時
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