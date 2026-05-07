台中12間「預約制餐廳」母親節聚餐必存！多國料理全收錄

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撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

每年五月，是屬於每位溫柔母親的節日。與其在百貨公司人擠人，不如帶媽媽走進那些隱身於巷弄、高質感全預約制餐廳用餐。本篇台中母親節餐廳懶人包，為大家蒐集了12間近期在台中評價極高餐廳。從擁有「燒肉界勞斯萊斯」美譽的頂級和牛、曾邀請日本米其林二星料理長坐鎮的正宗懷石料理，到斥資千萬打造的奢華鐵板燒與南法風格的歐式古典餐廳，無論媽媽喜歡精緻的板前料理，還是溫潤的地中海餐點，都可以找到適合的台中節慶餐廳。

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大江戶町鰻屋三井台中港店

每次來到台中三井OUTLET，都會有點茫然不知道要去哪間餐廳用餐，前陣子到大江戶町鰻屋三井台中港店吃飯，才了解到原來鰻屋台中港店，他們家使用的鰻魚，都是符合頂級4P高規格外銷等級鰻魚，並以直火炭烤鰻魚，讓鰻魚保持在最棒的熟度與香氣上桌。

大江戶町 鰻屋 台中三井OUTLET

地址：台中市梧棲區台灣大道十段168號2F

電話：04－26575778

營業時間：平日11：00－21：30／假日10：30－21：30

漁三割烹酒肴小料理

台中無菜單日本料理新餐廳登場！「漁三割烹酒肴小料理」以日本進口海鮮食材為主，推出三分生食七分熟食套餐組合，全預約制無菜單料理，每季都可以嚐到漁三割烹不同的台中割烹料理，是喜愛日本料理割烹的饕客，不能錯過的台中美食餐廳。

漁三 割烹 酒肴 小料理 | 預約制

地址：台中市西屯區經貿八路57號

電話：0972－709557

營業時間：12：00－14：30／18：00－23：00

船艙せんしつ

台中無菜單日本料理「船艙せんしつ」，是近期討論度極高的台中高級日本料理餐廳，由日本米其林二星餐廳出身的料理長池田剛先生，帶來日本正宗懷石料理，以船艙形象打造台中日本高級料理風格，全預約制讓你感受最棒的料理饗宴，一同登上懷石美味之船，感受台中無菜單懷石料理的優雅美味。

船艙せんしつ天料理

地址：台中市北屯區松竹五路一段65號

電話：04－24365938

營業時間：12：30－14：45、18：30－21：00（周日、一休息）

八和和牛燒肉專門店

有著燒肉界勞斯萊斯美名的「八和和牛燒肉專門店」，是近期台中老饕最期待的台中和牛推薦店家，延續陳彥豪創辦人完美燒肉職人精神。超過百坪獨棟用餐空間，嚴選日本三大和牛之一滋賀縣近江牛，獨家和牛一頭買模式，以八和料理職人品味，做八大主題料理呈現，是你最不能錯過的台中燒肉頂級選擇。

八和和牛燒肉專門店

地址：台中市西屯區惠文路759號

電話：04－22540858

營業時間：17：00－23：00

紅盒子 Le Rouge Kitchen & Bar

位於台中一級美食戰區精明商圈，獨棟歐風紅磚宅邸，用餐環境以鄉村結合工業風格打造，每個角落都可以發現紅盒子餐酒館的迷人之處。這裡是許多台中人挑選約會餐廳、聚餐餐廳的優先選擇，店裡可以吃到各式經典美式料理，從大家熟知的紅盒子美式漢堡，到主廚推薦頂級美國牛排，每一道都是讓顧客吃過就會愛上的獨家台中美味。

紅盒子 Le Rouge Kitchen & Bar

地址： 台中市西區精誠八街14巷1號

電話：04 2329 7977

營業時間：周一、三、四17：30－22：30／周五、六、日11：00－15：00、17：30－23：00（周二休息）

阿米石頭火鍋 army hotpot

台中北屯區有間由防彈少年團粉絲創立的石頭火鍋品牌「阿米石頭火鍋 army hotpot」，從火鍋品牌的命名到環境設計，都是圍繞在BTS主題規劃，結合台中人愛吃火鍋的特性，經過多次的嘗試與改良，終於推出全台BTS粉絲朝聖必吃烏骨雞火鍋專賣店！

阿米石頭火鍋 army hotpot

地址：台中市北屯區松竹路三段601號

電話：04－22994922

營業時間：11：00－00：00（周五、六、日到02：00）

藍帶米淇鐵板燒

位於台中北屯松竹路上，這是一間網羅老師傅坐鎮料理的台中聚餐餐廳，獨具特色的「無油料理」與「頂級活體海鮮」，將食材蘊含的原始美味，透過累積超越四十年的師傅手藝，以鐵板料理手法呈現，這是一場品嚐山海滋味的豐盛饗宴，也是款待賓客好友必訪的台中約會鐵板燒推薦。

藍帶米淇鐵板燒 BLUE RIBBON MIQI

地址：台中市北屯區松竹路三段312號

電話：04－22993222

營業時間：11：30－14：30、17：20－21：30

匠旬割烹

台中北屯全預約制的「匠旬割烹」，是近期台中餐飲界，最令人期待的台中無菜單日本料理，擁有十餘年日本料理經驗的料理長，從食材的挑選到料理的製作，皆以最高標準進行，高品質日本海鮮食材，職人精神製作匠旬料理，是喜愛日本料理的各位，不能錯過的台中北屯區無菜單餐廳。

匠旬割烹

地址：台中市北屯區山西路二段509號

電話：0966－141666

營業時間：12：00－15：00、18：00－21：00（周一休息）

V Di JA 餐廳

你認為經營一間義式餐廳最重要的是什麼？是華麗氣派的空間裝潢？還是藏有各種巧思的貼心服務？台中南屯有間結合台灣在地食材，融入義式料理的餐廳「V Di JA」，四位創辦人共同累積的職人風味，是台中人不能錯過的義式料理。這是一間喜愛聚餐的人們，不能錯過的異國料理，也是台中義式餐廳推薦必訪店家。

V Di JA 餐廳

地址：台中市南屯區文心南五路一段318號

電話：0966－300053

營業時間：11：30－15：00、17：30－21：30（周二休息）

鮨初割烹料理

台中北屯預約制無菜單日本料理「鮨初割烹」，開幕以來吸引許多喜愛板前料理的饕客前往開箱品嚐，主廚以新鮮食材結合別具一格的創意手法，推出一道道新鮮與創意的雙重饗宴。

鮨初割烹料理-預約制

地址：台中市北屯區松竹五路一段131號

電話：0911－369356

營業時間：12：00－14：00、18：00－21：30

味市 お料理

台中大雅預約制日本料理「味市 お料理」，開幕至今獲得許多在地老顧客喜愛，真材實料新鮮食材，累積多年日料經驗的師傅手藝，讓喜愛日本料理的饕客紛紛慕名而來。為了維持餐點品質，堅持一天只接待中午及晚餐兩個時段。

味市 お料理 － 預約制

地址：台中市大雅區中清路三段928號1樓

電話：0968－319380

營業時間：12：30－14：30、18：30－21：30（周二休息）

綠萼159地中海南法料理

位於台中市北屯區，網友都稱這裡是北屯最美歐式餐廳，全棟歐式古典風格，來到「綠萼159」就像是走進位於歐洲的複合式優雅餐廳。定期舉辦藝術展覽，特地設置寵物包廂，讓喜愛可愛道奇兔的夥伴，可以帶自家的可愛兔兔，一同前來開心奔跑，享用美味餐點。

綠萼159

地址：台中市北屯區山西路三段159號

電話：04－24226250

營業時間：平日11：30－15：00、17：00－20：30／假日 11：00－15：00、17：00－21：00（周二休息）

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