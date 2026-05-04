就饗鐵板燒請吃雞腿排　5/5起每店每日20份「連送3天」

▲王品「就饗鐵板燒」請吃雞腿排。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下「就饗鐵板燒」請吃雞腿排，5月5日至5月7日連續3天，每天免費送出100份現煎雞腿排，可以從辣子、香菜、起司口味任選。

「就饗」是王品集團旗下平價鐵板燒品牌，主打牛、豬、雞排搭配時令海鮮盤雙主餐，還可享用白飯、湯品以及2種青菜吃到飽。其中，人氣最高雞腿排主餐限時推出3款新風味，分別是滿載香辣脆片的「當紅辣子雞腿排」、爆量香菜酸辣口感「泰式香菜雞腿排」與邪惡爆濃「爆醬起司雞腿排」。

▲就饗鐵板燒的時蔬、白飯、湯品與飲料都能無限續加。（圖／王品提供）

配合新口味上市，就饗5月5日至5月7日連續3天，每天免費贈送100份雞腿排，合計贈出300份，全台5家門市每天各送出20份，可自由選擇新口味「辣子」、「香菜」、「起司」。活動期間每日將在各門市開店時，發放限量20張號碼牌，每張號碼牌可抵用1份指定雞排餐點，每人限領1張。

▲「豐FOOD」4月至6月推出「鮪魚季」。（圖／取自豐FOOD官網）

另外，「豐FOOD海陸百匯」4月至6月推出「鮪魚季」，除了多道鮪魚料理輪番登場、每周五晚餐現切秀之外，為讓活動更加熱鬧，5月31日前推出姓名優惠，只要名字中含有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」任一同音字（例如偉、瑋、緯、余、瑜、妤等），即享平日午晚餐4人同行1人免費優惠。