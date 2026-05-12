桃園火烤兩吃「軌道送餐」直送桌邊！789元起海鮮豬牛吃到飽

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

說到桃園蘆竹的高CP值吃到飽，這間「燒肉道」絕對要立刻收進美食口袋名單！這裡不僅主打火烤兩吃的雙重享受，更引進全台首創的軌道送餐系統，平板點餐後，超澎湃的海陸食材就會搭著軌道火速送達桌邊，好吃好玩又超有視覺效果！

價位最低只要789元起

就能無限狂嗑日本A5和牛、厚切牛舌、天使紅蝦與生蠔干貝等頂級食材。自助吧從開胃小菜、新鮮蔬菜、王子麵、滷牛筋到甜點與酷聖石等四大品牌冰淇淋通通任你拿，酒控還能加價199元升級SAPPORO啤酒無限暢飲。

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交通＆停車

吃大餐最怕找不著車位影響心情，這次我們開車過來，發現燒肉道的停車很方便，餐廳有配合的曼哈頓社區地下停車場，入口就和旁邊的家樂福超市共用，停好車走過來很近，而且只要消費滿500元就能兌換30元的停車折抵券（每桌最高限換兩張），對開車族來說真的是一大福音。而從桃園火車站出發，可以搭乘5059路線公車至「南崁」站下車，步行一下就能輕鬆抵達餐廳。

餐廳環境

走進燒肉道，首先映入眼簾的是質感的日式木造裝潢，簡約卻充滿濃厚的日系風格。座位區的規劃也很用心，除了寬敞舒適的四人沙發座，還有雙人座位區，每個位置設有隔板，這點很加分。

店內設有專屬的兒童遊戲區

帶小朋友來吃飯再也不怕他們吵鬧坐不住，吃飽後直接去遊戲區開心放電，小孩有得玩，大人也能安心爽吃海陸大餐，絕對是親子友善聚餐的首選。

四人沙發座位很寬敞，完全沒有一般燒肉店的擁擠感。採用平板點餐加上軌道快速送餐，想吃什麼一指搞定，桌面上還貼心準備了燒肉沾醬、玫瑰鹽和檸檬椒鹽，三種調味隨你搭。

自助吧

提供的蔬菜有玉米筍、洋蔥、玉米、包肉生菜、筊白筍、青甜椒、香菇、杏鮑菇、奶油金針菇，甜點有豆花、愛玉、北海道鮮奶酪、沖繩黑糖凍，麵食有王子麵。還有每日限量的蛤蜊，醬料小菜有韓式泡菜跟蔥鹽等等，讓吃法更多變。

▲▼飲品冷熱選擇很多，其中還有無糖綠茶，搭配燒肉清爽解膩零負擔。

▲▼這鍋香噴噴滷牛筋，燉得軟嫩入味、膠質滿滿，配上一旁的芋香米，等不及烤肉上桌就忍不住先扒一碗。

▲店家提供「酷聖石、莫凡彼、Niseko、泰國明果」四大知名冰淇淋吃到飽，多達24種口味一字排開，各種口味通通挖得到。

全台首創的軌道送餐系統

這裡點餐超方便，平板選取想吃的肉品海鮮，按下送出後沒多久，餐點就會像坐小火車一樣，透過軌道準確地送到桌邊，迅速又有效率。最棒的是點餐過程完全不用受限於傳統的等候時間，真正做到隨點隨送。雖然這裡是可以盡情大口吃肉的吃到飽，但還是要溫馨提醒大家，在享受美食的同時，也要注意食材不要浪費，依食量點餐！

餐點分享

1289元旗艦套餐

▲頂級肉品與澎湃海鮮通通無限量爽吃，海陸雙饗一次大滿足。

美國頂級肋眼牛排

份量超厚實，放上烤網瞬間逼出誘人油脂，分切時有四溢的誘人香氣，肉質軟嫩細緻，每一口都是濃郁爆表的牛肉風味，大口吃肉的爽度直接拉滿！

日本A5沙朗芯

油花分布適中且細膩，咬下去口感極致柔軟嫩Q，伴隨著超濃郁的肉香大爆發，愛和牛又怕油脂太膩的朋友，這道可以點起來。

日本A5小米龍和牛

具有A5和牛的細膩油花，肉質軟嫩到不行，只要稍微炙烤到3分熟就好，完美享受那銷魂、入口即化的極致口感，吃過一次就絕對回不去。

PRIME等級羽下肉

美國牛肉中的頂級選擇，宛如細緻羽毛般的絕美油花真的太迷人，炙烤後不僅脂香豐富鮮甜，更兼具完美的適度嚼勁，越嚼越香，超級過癮！

日本A5精修牛小排

▲看看這夢幻的絕美油花，烤過後細膩的油脂香氣四溢，兼具了豐富的紮實肉感與入口即化的銷魂享受！

無骨牛小排

油花真的太犯規！稍微烤到五至七分熟，瞬間逼出誘人的濃郁牛脂香氣，肉質超級軟嫩多汁，鮮甜的肉汁直接在嘴裡爆發，愛吃牛的朋友絕對要續盤。

厚切牛舌

▲從側面看真的超級厚實，烤熟後咬下去的口感Q彈爽脆，細膩的油脂交織著滿滿肉香直接在嘴裡爆發，牛舌控請直接點！

櫻桃鴨胸

帶皮烤到微焦金黃，瞬間逼出滿滿鮮甜的鴨油，肉質軟嫩多汁完全不乾柴，咀嚼時散發獨特的迷人脂香，絕對是轉換口味的神級單品。

精選橫膈膜＆紐西蘭PS頂級菲力

都是帶有滿滿誠意的厚度，橫膈膜軟嫩多汁，咬下去濃郁的牛脂鮮味直接在嘴裡爆發，而菲力幾乎吃不到筋膜，口感滑嫩如絲。

澳洲和牛M9

▲放上高溫烤網稍微炙烤幾秒，入口即化的軟嫩口感加上爆發的牛脂香氣，真的太銷魂。

頂級板腱牛

肉質扎實，中間帶有一條獨特的嫩筋是最大亮點。只要稍微烤到五到七分熟，迷人的牛肉香氣加上豐富的咀嚼層次，真的越嚼越香超過癮。

精選Q彈牛舌

薄切牛舌簡單烤到兩面熟透，再鋪上滿滿的蔥鹽一起入口。那獨特的微脆口感加上蔥鹽的鹹香，真的會讓人一吃就深深愛上，絕對要多點幾盤！

松阪豬

這盤松阪豬是我的私心最愛，只要把表皮烤到微焦金黃，咬下去軟嫩中又帶有迷人的Q彈脆感，真的會讓人忍不住一口接一口停不下來。

伊比利豬梅花

▲薄切伊比利豬梅花烤到微焦金黃，口感很脆彈又完全不覺得膩，真的是會讓人默默嗑光全部。

海鮮盤

一送過來真的會讓人忍不住哇出聲，澎湃程度完全沒在開玩笑！不只種類豐富，食材的新鮮度更是一吃就知道有挑過。在狂嗑完一輪重口味的肉肉山之後，馬上換烤這盤滿滿的海鮮，用鮮甜海味來轉換一下口味，解膩後戰鬥力又恢復了。

這裡根本是蝦控的天堂

店家誠意滿滿，一口氣端出阿根廷天使紅蝦、鮮甜草蝦、深海葡萄蝦還有皇家藍鑽蝦，通通可以無限狂點。整盤蝦子像座小山一樣堆得滿滿滿，一吃就知道食材超級新鮮，每一口都是超濃郁的鮮甜海味爆發。來這裡一定要吃葡萄蝦，在一般吃到飽很罕見，它可是高級壽司店才會出現的食材，不僅甜度破表，口感更是細緻軟嫩。

必點的鮮甜生蠔帶著迷人的微鹹海味，滑進嘴裡真的有夠鮮。鮑魚的口感超級Q彈有嚼勁；魷魚冰卷跟干貝烤到表面微金黃，咬下去鮮甜多汁的口感真的會爆汁！還有大小朋友都愛的爆卵柳葉魚，烤過之後魚卵在嘴裡逼逼啵啵的口感超好玩，香氣濃郁到不行，海鮮控都要點！

自助區有店家貼心準備的鋁箔盒裝蛤蜊與奶油金針菇，直接放上烤網便能輕鬆享用。蛤蜊完美鎖住了鮮甜海味，而金針菇烤過後散發出超誘人的淡淡奶油香氣，滑順又入味。

日本 SAPPORO 啤酒無限暢飲

只要再加199元，直接升級SAPPORO啤酒無限暢飲！重點是店家給的是日本SAPPORO黑標生啤酒，喝起來濃郁的麥香撲鼻，口感滑順好入喉，尾韻那一點點微苦的滋味超級解膩。剛烤好油花滿溢的和牛，配上大口冰涼透心的黑標生啤，那種大口吃肉、大口喝酒的幸福感，真的會讓人忍不住直呼太過癮！

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這裡的火烤兩吃也是一大亮點

平板上的火鍋配料選擇頗多，包含貢丸、手工蛋餃、燕餃、魚餃、蟹肉棒、麻糬燒跟高麗菜等等。吃完重口味的燒肉後，再喝上一碗熱騰騰的火鍋熱湯，瞬間覺得暖胃又解膩。

跟大家分享一個隱藏版奢華吃法

我們把加點的澳洲小龍蝦直接丟進小火鍋裡一起熬煮。原本清甜的湯頭瞬間吸滿了海鮮精華，變得鮮甜又香醇，好喝到讓我們忍不住一口氣連喝了好幾碗，而且煮過的龍蝦肉完全沒有縮水，肉質依舊超Q彈又緊實，懂吃的人絕對要這樣煮煮看。

飯後必備的療癒甜點時間

跳脫常見的日式麻糬，特別點這個日本產花見糰子。將糰子烤出微焦的色澤，入口不僅散發迷人焦香，那份軟QQ的口感很療癒。

▲大口吃肉之後，再來幾球沁涼濃郁的頂級冰淇淋。

菜單

主打火鍋燒肉和牛放題，而且是全台第一家軌道送餐燒肉店，用餐時間120分鐘，點餐時間則是90分鐘，價位主要分為三種（另加10%服務費）。

789元超值放題（30品以上）

這個價位就能吃到CHOICE上選雪花牛、USDA牛五花與手切骰子牛等肉品。豬肉部分有國產菲力豬排佐塔塔醬、客家鹹豬肉等選擇。海鮮則提供嚴選白蝦、鮮凍小花枝等。飯後還有酷聖石、明治、莫凡彼等知名冰淇淋吃到飽。

989元豪華放題（50品以上）

想吃好一點推薦這個價位，多了PRIME頂級的霜降牛、板腱牛和嫩肩牛排。海鮮升級到鮮甜生蠔、頂級鮑魚和秋刀魚、爆卵柳葉魚等，肉類還加入了法式櫻桃鴨胸與紐西蘭頂級小羔羊排。

1289元旗艦放題（70品以上）

肉食控跟海鮮控請直接選這個，這個價位有PRIME頂級無骨牛小排、羽下肉及肋眼牛排，還能吃到日本A5小米龍、紐西蘭PS頂級菲力與精選橫膈膜、Q彈牛舌。豬肉升級為極品伊比利黑豬的梅花、肋條與松阪。海鮮更有帶殼帆立貝、阿根廷天使紅蝦與皇家藍鑽蝦。

還有加價升級區

只要加價199元，就有日本SAPPORO啤酒無限暢飲；加價399元能解鎖生食級紋甲花枝、精萃厚切牛舌、日本A5後腰肉與北海道生食級干貝；加價699元有頂級鮭魚菲力排、澳洲小龍蝦、日本A5沙朗芯及日本A5精修牛小排。

心得

真心覺得燒肉道的CP值實在太高了！日本A5和牛跟天使紅蝦、葡萄蝦等等通通無限爽吃，肉質海鮮水準完全沒話說。平板點餐加上全台首創的軌道送餐，完全不怕吃不到，只怕胃容量不夠！這次跟家人來用餐真的是飽到天靈蓋還意猶未盡，這裡不僅座位寬敞舒適，還貼心附設兒童遊戲區，完全是聚餐神地。

燒肉道

地址：桃園市蘆竹區桃園街112號1樓

電話：03－2225138

營業時間：平日17：00－22：00／假日11：00－13：00、17：00－22：00

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

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