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福岡藥院淺焙愛好者人氣店！精品手沖＋濃郁布丁台幣300有找

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

我心中必訪的福岡咖啡廳，絕對要推薦藥院這間「Coffee County Fukuoka」，菜單咖啡品項選擇豐富，手沖咖啡、甜點布丁都很好吃。日系文青質感裝潢、鬧中取靜的地理位置也很加分，我愛到連續兩天都來報到，真的太好喝了！

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位置

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲位在福岡藥院，距離地下鐵藥院站約350公尺，步行5分鐘左右可抵達。

環境
平日下午店內坐滿，完全沒有座位，觀察後發現大家多是吃完午餐後來喝咖啡，大概兩點過後人就突然變少了，空位變得很多。如果來的時候客滿要候位的話，推估應該是不會等太久，客人們大多喝完就離開，不太會久坐。

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

我心中最好吃福岡明太子麵包「Pain Stock」，店中店進駐的就是Coffee County Fukuoka分店。店內有販售許多咖啡周邊產品，像是咖啡豆、掛耳包等，很適合買做福岡伴手禮送人。

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

菜單
沒有強制規定低消，但每人一杯飲料是基本禮貌。咖啡可以選擇手沖、愛樂壓、義式作法，如果買一包咖啡豆，可以免費兌換一杯飲品；不喝咖啡的話，也有多口味氣泡飲可供選擇。

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼甜點菜單、冰淇淋菜單同樣寫在櫃台前，價格都不會太貴，想吃什麼都可自由點餐。

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

手沖咖啡的豆單選擇蠻多的
多以非洲、中南美洲豆子為主，豆單上會有基礎風味介紹，如果不知從何選擇的話，可以請店家做推薦，店員英文都還不錯。

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

推薦品項

手沖咖啡 — 700円（約台幣140元）
初訪選了衣索比亞水洗這支，做成冰飲非常適合，咖啡風味呈現相當乾淨，有著明亮的水果香氣。入口先是感受青梅酸甜感，而後交織烏龍茶香，完全不會苦澀或是雜亂，非常好喝。

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

布丁— 450円（約台幣90元）
布丁口感扎實，吃起來有點像是乳酪蛋糕，蛋香濃郁、焦糖苦甜，整體搭配起來的味道蠻好吃的，但如果要搭咖啡的話，好像還是重一點的熱美式會比較適合。

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲▼Coffee County Fukuoka。（圖／周花花授權提供）

▲冰手沖咖啡700円（約台幣140元）、布丁450円（約台幣90元），一組下午茶台幣250元內輕鬆搞定。

心得
我非常喜歡福岡藥院這間Coffee County Fukuoka，手沖咖啡呈現的風味，和我的喜好很合，簡簡單單的香順甜，能輕鬆品味不同豆子的特色。如果喜歡文青風格，或是中淺焙手沖咖啡的話，很推薦你來試試！

Coffee County Fukuoka

地址：福岡県福岡市中央区高砂1－21－21
電話：092－7538321
營業時間：10：00－18：30（周三公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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