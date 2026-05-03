合歡山杜鵑、綿羊秀場助攻　清境農場連假人潮破萬再推母親節專案

▲合歡山杜鵑於勞動節連假期間大爆發，為清境農場吸引不少人潮。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

勞動節連假帶動高山旅遊熱潮，仁愛鄉清境農場因合歡山杜鵑花季吸引人氣，加上全面翻新的綿羊秀場正式啟用，週末湧入上萬名遊客；農場表示為延續春季國旅動能，五月份順勢推出限量「高空療癒」母親節專案，期盼以升級的遊憩體驗打造中部旅遊亮點。

清境農場表示，隨著合歡山杜鵑花季進入盛開期，不少旅客規劃「清境停留、合歡山賞花並觀星」路線，使農場成為中部高山旅遊的重要中繼節點；而整修後重新開放的綿羊秀場，除優化觀賞動線與擴充休憩空間，提升遊憩舒適度，更將動物福利納入核心設計，讓馬術表演與牧羊互動在安全友善的環境進行，並串聯周邊景點、整體旅遊動線更加順暢。

因應假期人潮，清境農場表示，已持續強化園區接駁與交通疏導措施，並鼓勵遊客多加利用大眾運輸工具前往，透過公共運輸與接駁系統串聯，以減少山區道路負擔，也有助提升整體旅遊品質，讓遊客更輕鬆體驗山林風光，相關交通資訊可透過官方網站查詢。

另母親節將屆，農場表示自5月5日起推出結合住宿、餐飲及臉部護理體驗的「媽咪我最大」療癒假期專案，主打高山放鬆行程，並採限量預約機制；農場指出，盼延續連假旅遊熱度，吸引家庭客群於花季期間安排上山行程。