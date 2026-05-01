桃園龍岡米干節壓軸登場：黑白大廚、長街宴與舞台劇再現老村精神

▲米干節活動於忠貞新村文化園區盛大展開，民眾熱情參與各項民族舞蹈與打歌活動，現場感受濃厚的異域風情。

圖、文／桃園市政府提供

2026年「桃園龍岡米干節」於今（1）日盛大舉辦「龍岡米干－黑白大廚」以及哈尼族「長街宴」活動，現場人潮湧現、香氣四溢。桃園市政府觀光旅遊局為推廣龍岡特色文化與美食，舉辦一系列活動，邀請民眾共度熱鬧難忘的夜晚。



「龍岡米干－黑白大廚」：在地美食匠心呈現

活動於下午3點在忠貞市場龍平路限定登場，由桃園市政府觀光旅遊局長及貴賓作為開幕嘉賓。現場特別企劃「龍岡米干－黑白大廚」，邀請陳家米干的陳正棋將軍介紹米干文化與由來，並由唐記雲南米干現場展示製作工法。現場匯集包括唐記雲南米干、忠貞雲鄉米干、阿秀米干、大鬍子米干、忠貞誠、忠貞眷村口、雲南館、國旗屋、禧年米干及李記素食米干等10家在地特色店家，提供多款米干試吃。





▲「龍岡米干－黑白大廚」活動集結在地特色店家，展示滇、緬、泰飲食精華，現場香氣四溢。

市長親臨與民同樂：抽出精美好禮

桃園市長張善政親臨「龍岡米干－黑白大廚」摸彩活動現場，為民眾抽出精美好禮，頭獎為43吋電視。此次活動旨在推廣龍岡地區的特色文化體驗與多元美食，吸引民眾踴躍參與。





▲桃園市長張善政（中）親臨現場與民眾互動，共同推廣龍岡地區豐富的特色文化體驗。

哈尼族「長街宴」：傳統敲鑼儀式與特色饗宴

年年秒殺的「長街宴」於今晚登場，席開88桌。張善政市長透過傳統敲鑼儀式揭開長街晚宴序幕。長街宴源自雲南哈尼族傳統，現場供應紹子米干、泰北茶飲、滷味、炸豌豆粉、油雞及涼拌蔬菜等特色料理，並結合目腦縱歌、民族舞蹈與打歌活動。



▲長街宴活動席開88桌，現場結合目腦縱歌與民族舞蹈，讓民眾享受美食與樂舞的盛宴。

壓軸亮點：舞台劇《美味當家》與在地演繹

《美味當家》舞台劇於龍岡大操場天幕劇場演出，卡司包含湯志偉、范瑞君、吳怡霈、周定緯、吳思緯、宋明翰、那祈，以及桃園在地團體「純青合唱團」、桃園市雲南民俗打歌促進協會與東安國小兒童演員。該劇由王偉忠領軍、金星文創製作，透過戲劇與六首在地特色米干主題歌舞，讓觀眾感受到「老村子精神」與在地的人情味。





▲舞台劇《美味當家》於龍岡大操場天幕劇場壓軸上演，透過戲劇與歌舞詮釋「老村子精神」。



桃園市政府觀光旅遊局提醒，活動期間因周邊停車空間有限並實施交通管制，建議多加利用大眾運輸工具，可搭乘桃園客運「112南」、「112北」至忠貞站下車，或將車輛停放於龍岡大操場後轉乘免費接駁車（服務時間每日10:00至20:30）。更多活動資訊可至「樂遊桃園」Facebook粉絲專頁或活動官方網站查詢。