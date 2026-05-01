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六龜周末限定水樂園暢玩滑水道　壽山動物園明變裝免費入園

▲▼六龜寶來山城水樂園。（圖／高雄市觀光局提供）

▲六龜寶來山城水樂園明起登場。（圖／高雄市觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

趁著連假到來，高雄市政府觀光局也宣布在六龜寶來第二停車場打造「山城水樂園」，從5月2日起至24日為止每個周末登場，有大型氣墊滑水道與親子戲水池，將戲水、市集與山林旅遊一次整合。而壽山動物園則將於2日推出穿戴動物相關造型服飾或配件，即可享免費入園優惠。

▲▼六龜寶來山城水樂園。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼山城水樂園讓大人小孩玩大型滑水道。

▲▼六龜寶來山城水樂園。（圖／高雄市觀光局提供）

市府表示，「山城水樂園」於活動期間每周末下午1點至5點登場，在寶來第二停車場設有大型滑水道與戲水設施，只要在六龜合作店家消費滿500元，即可免費入場暢玩；現場另推出限量「50元市集雙倍券」，讓民眾以銅板價享受加倍消費樂趣。

市府也指出，六龜不僅擁有優質溫泉，更是原生山茶重要產地；來到六龜可從山林一路走進水域，再延伸到夜間體驗。遊客可參加生態導覽行程，白天前往十八羅漢山，穿越六號隧道與景觀橋，近距離欣賞壯麗的礫岩地形與峽谷景觀；下午再到寶來參加山城水樂園活動，盡情消暑、感受沁涼；晚上則可參加「寶來夜行秘境生態探索」，在山林蟲鳴與微風中展開夜間冒險，探索神秘夜行生物。

▲▼ 高雄壽山動物園。（圖／業者提供）

▲壽山動物園。（圖／業者提供）

而壽山動物園則將於5月2日推出優惠活動，只要穿戴動物相關造型服飾或配件，即可享免費入園優惠，還能與可愛的「壽Q家族」一起謝票遊行；園方也預告，自5月9日起將攜手內門「野森動物學校」推出雙園串聯活動。

園方提醒，勞動節連假期間園區預計將湧入大量遊客，因停車位有限，建議搭大眾運輸最輕鬆。遊客可將愛車停放捷運鹽埕埔站附近，搭乘56號公車直達壽山動物園，或於鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車，省時又便利。

關鍵字： 高雄旅遊 五一連假 壽山動物園 山城水樂園

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