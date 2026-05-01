安納塔拉插旗邁阿密打造奢華海景旅宿　德州最高飯店8月開幕

▲邁阿密安納塔拉度假酒店及公寓擁有極佳海灣視野。（圖／美諾酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

美諾酒店集團宣布旗下奢華品牌安納塔拉（Anantara）即將進軍美國市場，推出「邁阿密安納塔拉度假酒店及公寓（Anantara Miami Resort & Residences）」，為品牌在美國的首間據點，預計於2030年開幕。

邁阿密安納塔拉度假酒店及公寓建築高達50層樓，結合住宿與長住機能，並設計100戶品牌私人住宅與120戶度假型公寓，另規劃50間酒店套房，形塑兼具旅宿與生活的複合式空間。

▲▼邁阿密安納塔拉度假酒店及公寓將結合私人住宅、酒店套房並同時提供康養體驗。

業者表示，真正的奢華，是擁有時間，能夠停下腳步，去更深入體驗世界的自由。邁阿密安納塔拉度假酒店及公寓將跳脫傳統品牌住宅框架，定位為整合住宿、居住與康養體驗的全方位生活場域，結合酒店式服務、私人產權與wellbeing概念，呼應當代生活型態日益重視彈性與體驗的發展趨勢。

館內也將規劃運動、營養與修復為核心的活力健康中心，作為整體體驗亮點之一，並結合源自泰國的傳統療癒文化，發展出整合式wellbeing內容。

▲建築設置私人直升機停機坪。

該建築同時將設置私人直升機停機坪，提升交通便利性，讓賓客可快速往返佛羅里達礁島群、棕櫚灘及巴哈馬等度假目的地，同時搭配多元酒店式服務與體驗設計。在地理位置上，項目座落於適合步行探索的城市街區，並與周邊生活機能緊密串聯，可輕鬆前往多處邁阿密指標文化與藝術據點，包括Pérez Art Museum Miami、Phillip and Patricia Frost Museum of Science以及Adrienne Arsht Center for the Performing Arts等。

▲1 Hotel Austin位於德州最高樓內。（圖／翻攝自1 Hotel Austin官網）

而位於德州最高建築內的「1 Hotel Austin」將於今年8月開幕，目前已開放預訂。酒店座落於奧斯汀樓高74層的全新複合式建築「Waterline」內，也是目前德州最高建築。

1 Hotel Austin的大廳空間明亮通透，以大面積木質天花、天然石材與落地窗構築，並可眺望周邊綠意景觀。空間內設有多處座位與植栽，鼓勵旅客停留、工作與交流，使其同時兼具社交場域與靜謐休憩功能。

飯店共設有252間客房，其中包含60間豪華套房。客房以自然材質與細膩觸感打造，大面窗景引入自然光，部分房型可欣賞奧斯汀天際線、Waller Creek及Lady Bird Lake景觀。

酒店規劃多元餐飲與社交場域，從白天到夜晚皆提供豐富體驗，包括跑步社群、聲音療癒課程，以及主廚主導餐廳與屋頂空間，打造可聚會與交流的生活場域。

館內也設有專屬健康樓層，包括約2000平方英尺的健身中心，並連接戶外露台，讓運動結合新鮮空氣與景觀視野；另設有瑜伽教室，提供靜心練習空間，並引進Bamford Wellness Spa，設有多間療程室與雙人療程空間，整體設計靈感來自德州丘陵地區的浴場文化，強調簡約、私密與放鬆氛圍。