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平日住台南飯店買一送一　連住「第3晚免費」再抽吃到飽

▲▼禧榕軒大飯店，福爾摩沙遊艇酒店。（圖／台南市政府觀旅局提供）

▲台南市政府推出平日住宿買一晚送一晚方案。上圖為禧榕軒大飯店。（圖／台南市政府觀旅局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為鼓勵旅客避開假日人潮造訪台南，台南市政府觀光旅遊局即日起攜手在地旅宿業者推出「住宿台南－好康三重送」，整合住宿優惠、點數折抵及抽獎活動，自5月1日起正式登場，包括與30間以上旅宿業者合作，推出住一晚送一晚方案。

台南市政府表示，此次與台糖長榮酒店、台南晶英酒店、台南大飯店等30家以上業者合作，於5、6月間推出平日住宿住一晚送一晚，5至10月間旅客可享連住3晚第3晚免費之優惠，入住還有機會獲得限量「卡皮胖拉小提燈」。

另外，旅客加入台南市政府官方LINE帳號即可領取500點（等同500元），活動期間於德元埤、葫蘆埤、虎頭埤三大埤塘園區內消費，每次再加碼200點，活動點數可於指定88家合作業者折抵平日住宿費，最高享1100元住宿回饋。

旅客5月至10月入住台南合法旅宿並登錄發票，即可參加抽獎，獎項包含家電、餐券及農特產品等，其中最大獎為價值15萬元以上星級旅館「吃到飽或住到飽」方案。

▲▼捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台南虎山館也推出連住三晚第三晚免費。（圖／業者提供）

捷絲旅台南虎山館5月起則推出期間限定的平日住房專案，四天三夜每房9600元，限周日至周四入住，可入住「鼓得家庭客房」，並免費使用戶外露天泳池，飯店大廳亦同步提供迎賓點心與精選咖啡。

飯店也規劃了兩大優惠方案提供彈性選擇，喜愛在地美食的旅客可選擇「連續入住三晚」專案，相當於享有第三晚免費的超值回饋，飯店還額外加贈500元餐飲抵用券；而追求極致彈性的旅客，則能選擇「連續住宿兩晚」專案，飯店將直接贈送平日住宿券一張。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南遠東香格里拉豪華閣。（圖／記者蔡玟君攝）

迎接開幕17周年，台南最高五星酒店「台南遠東香格里拉」推出第二波「慶周年・83折特選尊榮」專案，讓旅客能入住高樓層客房，並享豪華閣貴賓廊服務，旅客可享專人辦理入住與退房，避開大廳人潮；貴賓廊服務期間可享精選飲品及點心，傍晚時段則供應雞尾酒與精緻小點，雙人入住每晚未稅價4192元起。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉客房示意圖。（圖／業者提供）

豪華閣貴賓廊早餐採半自助式（Semi-buffet）形式，除中西式餐點外，也有牛肉湯、虱目魚湯等台南經典風味選擇，每日菜色依季節時令輪替供應，讓旅客在悠緩節奏中品味悠閒晨間時光。

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