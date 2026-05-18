低調「南洋風咖啡廳」隱身頭城衝浪勝地！還是寵物友善空間

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭質感咖啡館推薦「這浬咖啡文創所」，位在宜蘭頭城的衝浪勝境內，看似低調隱密的咖啡館，走進卻是別有洞天，充滿峇里島風情的叢林佈景，讓人覺得好療癒。座位寬敞、景觀優美，提供精緻餐飲和甜點，有早午餐、披薩、鬆餅和各式特調飲，親子同行也歡迎，一樓還有可愛小貓迎賓，也可以挑選精緻的手作的文創藝品，更是寵物友善空間！

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交通方式＆停車資訊

▲位在烏石港北堤旁，開車導航即達，但需在附近找停車位。

外觀建築就很有特色

熱鬧的衝浪勝地裡，居然有間茅草屋，招牌浮誇，特別標了這是一家咖啡店，再搭配咖啡續命、咖啡哪有上班苦之類的布條，讓人非常有興趣。

室內環境

一樓是文創藝術品，二樓才是咖啡館，一進去就有貓咪迎賓，很可愛，但當天不太理我們，拿著逗貓棒也沒有吸引到小貓咪。通往閣樓的設計很特別，像是原住民圖騰，數大之美延伸階梯也很吸睛。

南洋風情的布景風格

有種秒置身峇里島的錯覺，全室內空間，以綠植和大量木頭的元素來設計，就連吊燈、拉起的簾幔、沙發和鞦韆吊椅都很有特色。每個角落都很好拍，大片窗戶不僅採光好，也能欣賞戶外綠樹。我很喜歡吊椅座位，雖然座位不大，但很適合情侶或閨蜜的兩人時光！

▲沙發區舒服又有抱枕可以躺，整個很放鬆，但若是要用餐的話，可能就沒這麼方便。

▲可以自行選位，我們決定坐在角落木地板，因為空間大、脫鞋舒服，小孩比較不影響他人。

餐廳空間其實還蠻寬敞的

旁邊還有大型木桌，以及窗邊一整排的座位區，多人聚會、用餐、下午茶都能滿足。重點是，看到餐廳裡滿滿精美的布置和裝飾，也能感受到主人對於店家的用心。

菜單

選擇蠻多樣化的，有早午餐、披薩、炸物、沙拉、鬆餅、蛋糕和甜點，也有咖啡、現打果汁、特調飲和特調酒。平日每人低消200元，假日低消300元，付款方式可以付現金、刷卡或是LINE PAY。

櫻桃鴨＆炸魚條早午餐

餐點現點現做，大盤子的早午餐相當豐盛，有麵包、沙拉、薯條、奶酪、煎蛋、水果和主餐，擺滿整個大圓盤，看起來相當可口。主餐各點了櫻桃鴨和炸魚條，味道都不錯，魚條酥脆爽口，櫻桃鴨香氣十足，肉質也很鮮嫩。

玫瑰伯爵茶奶蓋

▲玫瑰香帶甜味，使用精緻低腳杯，好看也好喝。

其他空間

▲▼一樓有洗手間，也很有設計感、乾淨明亮。

▲一樓是文創手作藝術品的販售，好多飾品都很漂亮，做工很細緻。

心得

很喜歡這間坐落烏石港衝浪勝地的咖啡館，可以用餐、喝下午茶，餐廳布景唯美有特色，給人一種出國度假的放鬆感！還能逛文創藝品店，再搭配宜蘭頭城景點一起玩，絕對更充實旅程。

這浬咖啡文創所

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路92－1號

電話：03－9775525

營業時間：09：30－17：00

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