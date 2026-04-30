花蓮6飯店「買1送1」開賣　憑遶境照片可升等海景房

▲太魯閣晶英酒店等花蓮6間飯店業者攜手推出「買一送一」住宿專案。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮旅宿業者再推買一送一住房專案。太魯閣晶英酒店即日起至6月30日攜手花蓮美侖大飯店、花蓮福容大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店等6家旅宿共同推出「花蓮1+1．樂齡聯名假期」，針對年滿60歲以上旅人，推出雙飯店聯名住宿方案，平日雙人同行每房1萬1000元起。旅人可於任一合作飯店官網完成訂房，並於退房時取得第二間指定飯店住宿憑證。

此次專案以「兩段式旅程」為核心設計，旅人不需連續住宿同一飯店，而是可依自身步調自由安排兩段旅程，從峽谷山林、海岸景觀到縱谷田園，串聯花蓮不同地景風貌。

▲太魯閣晶英酒店無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

太魯閣晶英酒店表示，本次專案不僅是住宿聯賣，更希望回應「輕鬆移動、彈性安排」的旅趨勢，因此同步強化館內療癒體驗。除了早餐供應時段延長至中午﹑下午提供悠閒微醺蒔光暢享飲品與小點，晚餐提前預訂另享85折優惠之外，另加贈每房兩位花蓮車站或機場定時定點接駁服務。

同時，太魯閣晶英酒店持續推動低碳旅遊與在地文化走讀，規劃「綠水森態漫遊」與「太魯閣野學堂」等體驗行程，讓旅人以更貼近自然的方式認識山林環境。

▲▼花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／業者提供）

花蓮遠雄悅來大飯也推出「悅見勇腳 山海洗塵」住房專案，住宿期間自即日起至6月30日，雙人入住優惠價8288元起。專案內容包含精緻山景客房2晚、西式自助早餐2日，以及花蓮火車站或機場來回接駁一次。

此外，專案加贈廣受好評的「青蛙生態導覽活動」，由專業娛樂團隊帶領，在星光下聆聽多達12種蛙類交織的交響樂；另每房再贈泡澡沐浴鹽一份，讓旅人享受舒緩放鬆的療癒時光。



為了慰勞完成進香、遶境的信眾，遠雄悅來大飯店特別獻上「隨香勇腳．住房升等禮」，旅客於入住時出示參與白沙屯媽祖進香、大甲鎮瀾宮媽祖遶境的照片、令旗、相關裝備，或穿著粉紅色、黃色衣物，即可享有限量升等豪華海景客房禮遇。



