藏身新竹巨城巷弄的森林系咖啡館　在榻榻米上喝一杯芭樂美式

▲Midori Cafe隱身於新竹巨城商圈巷弄內，去年6月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新竹報導

疫情解封後，不少人實現創業夢，質感咖啡廳如雨後春筍般出現。隱身於新竹老城區巷弄的Midori Cafe也不例外，店主將日式老宅重新改裝，揉合大量綠植與歐式木質傢俱，營造出靜謐的城市角落，輕啜一口芭樂美式，在榻榻米草蓆享受悠閒時光。

▲戶外也有一處放空小角落。（圖／記者彭懷玉攝）



踏入店內，可看出店主許家熏對餐飲細節與空間美學的極致追求。他說，經過一年的尋覓，最後選擇落腳新竹巨城商圈周邊，並於去年6月開幕。他指出，含裝修、傢俱等軟硬體設備，一共花了600萬元，主要支出在傢俱是他親自挑選、超過150年歷史的法國與歐洲古董，全採傳統卡榫工藝製作。餐具也由他從日本帶回，玻璃杯則堅持選用台灣在地「台玻」的優質產品，展現對細節的講究。

▲▼大量植栽柔和了水泥建築的生冷，喜歡都可詢問是否願意割愛。（圖／記者彭懷玉攝）



許家熏本身極度熱愛植栽，從自家培養開始，逐漸激發出興趣及熱情，為讓生冷的建築多了些自然氛圍，他將大量綠植引入店內，以絨葉觀音蓮等觀葉植物為大宗，希望給客人舒適而放鬆的用餐環境；如果看到喜歡的植栽，均可詢問是否願意割愛。

▲新竹Midori Cafe店主許家熏。（圖／記者彭懷玉攝）



「Midori Cafe」主推多款融入在地風味的精緻糕點。作為開店主打的「招牌焦香巴斯克」，烘烤出恰到好處的焦糖香氣，品嚐至尾韻時會散發出獨特的牛奶糖風味；另一款「花生巴斯克」則有別於市面常選用的福原花生醬，店主選用口感更清爽的新竹寶地花生，降低了巴斯克乳酪的甜膩感。此外，店內的「柚香金萱馬德蓮」突破傳統的紅茶口味，特別選用台灣南投產的茶葉製作，每一口都散發濃郁迷人的茶香。

▲左圖為百⾹果玫瑰氣泡、伯爵茶巴斯克乳酪；右圖：柚⼦蘋果氣泡、焦⾹巴斯克乳酪。（圖／記者彭懷玉攝）



▲百⾹果玫瑰氣泡、伯爵茶巴斯克乳酪、芭樂美式、炭焙烏龍瑪德蓮。（圖／記者彭懷玉攝）



飲品部分，店內將充滿台灣記憶的水果元素融入杯中。創意特調「芭樂美式」除大片芭樂外，還撒上夜市吃水果時常沾的「梅粉」，完美中和咖啡的苦澀，風味獨特；另一款「柚香蘋果氣泡」則是不惜成本，採用日本原裝進口的蘋果原汁，以及富士山原裝氣泡水機直接調製，讓每一口都能享受氣泡的暢快感。

▲店內除了規劃一般座位區，還另有包廂和榻榻米草蓆。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，位於新竹巨城商圈旁的自家烘焙咖啡館東河咖啡Donghe，在去年11月開幕後也成為在地人氣咖啡廳。店內裡外空間融入日式庭院元素，室內以淺灰白色調搭配木質裝潢，營造出侘寂美學的靜謐氛圍；綠植與石子鋪陳其間，讓人彷彿置身京都街角。

▲新竹日式侘寂風咖啡廳「東河咖啡Donghe」。（圖／部落客萍子提供）