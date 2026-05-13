千葉大原漁港深度遊！吃龍蝦蛋糕捲＋當地漁師所開秘境食堂

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

孤獨的美食家實訪系列來到108家，眼看著就要突破「跟著舒國治小吃」系列的117回，坦白說這一系列能突破100回已經是我當初始料未及的，畢竟我不是日本人，常有朋友以為我是五郎粉或是松重豐粉，但嚴格來說都不是，充其量我只是喜歡這個節目介紹的店家。

特別是觀光客不會去的鄉下

包含偏僻地方的小店、老店，那種什麼也沒有的地方，那種在地人覺得莫名，不值得介紹，平凡得不能再平凡的小店、料理。今年的四月、五月，我為了孤獨的美食家電影版中的兩家餐廳，分別跑了韓國釜山巨濟島和日本長崎的五島（奈留島），這種看起來浪費時間生命的旅行，我卻樂此不疲。

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「漁師直營海鮮食堂 いさばや」登場於第五季第九話登場

順便說一下的是，我第一次來到大原車站時是因為千葉觀光局的邀請，當時源氏食堂正巧因為店主人故逝而休業，八年後我再返是因為源氏食堂重新營業，當天順便解決了這家登場於該集開場的大原漁港。從大原車站步行到大原漁港約莫是20分鐘左右，對於我這個喜歡在日本鄉下散步的人來說是恰到好處的時間。

千葉大原

千葉大原說是鄉下，但至少主要道路兩邊商家林立，就是來往的行人比較少，但看得出來曾經的繁華，這種風情在現今日本不少鄉下的主要城市很常見。

龍蝦蛋糕捲

再順便說一下，該集第二個場景，五郎從大原車站下車，為的是尋找這裡著名的「千葉伊勢龍蝦」料理，但卻先在昭和食堂前看到令人雙眼為之一亮的「伊勢龍蝦蛋糕捲」，從照片和簽名板顯示，節目應該有進去採訪，只是後來不知為何選擇只有露出一兩幕。

之所以會有伊勢龍蝦蛋糕捲、冰淇淋是因為千葉大原是伊勢龍蝦的主要產地，捕獲量曾是全日本名列前茅，時至今日雖然漁量不復過往，但依舊是大原主要的經濟來源之一，也是許多關東人吃、買便宜又美味的伊勢龍蝦的近郊漁港之一。

大原漁港

大原漁港捕獲的主要季節是每年的八月到十月，漁港和附近的商家、餐廳也會舉辦著名的大原伊勢龍蝦祭。順便說一下，這裡捕獲的伊勢龍蝦，因為所在的地方是外房半島，所以又有「外房龍蝦」之稱。

餐廳位置

位於漁港的停車場旁，是家當地漁師所開的食堂，之於千葉、乃至於全關東都是有名的餐廳，Tabelog的分數是3.42（以鄉下來說算很高分）。就千葉友人說法，直到早期一二十年前在網路還沒興起，主要看電視節目時，這裡都是大小節目拍攝海鮮題材、取景的熱門景點，這點對應牆上不少名人、節目的簽名板可以得知。

當然也有五郎的簽名

不過特別要說明的是，在節目裡五郎並沒有在這吃飯，跟前面說過的龍蝦蛋糕捲「昭和食堂」一樣，都是帶過而已，正確的說法是五郎在此看別人吃。

▲餐廳的前半是販賣各種大原漁港的水產及加工品的賣場，特別是龍蝦和章魚的副產品特別多。

▲應該是我來的季節、時間都不對，主要的海鮮都已經售完，龍蝦、章魚，甚至是烤超大蛤蜊都沒有了。

▲餐廳比我想像大上不少，緊臨著漁港，天氣好時窗景蠻好的。

▲烤龍蝦下次見，如果有下一次的話。

漁師海鮮丼定食 2300日圓（約新台幣455元）

附三個小菜、甜點和海鮮味噌湯，白飯是可以免費續到飽。丼飯裡約有五六種當天的鮮魚，包含了大原著名的章魚。這裡的章魚偏脆硬和熊本天草的軟嫩完全是兩種不同的口感，甜度方面在咀嚼間才會緩緩釋放的章魚鮮甜，也是完全兩回事。

口感上我偏好天草，但甜度大原勝。其他三四種生魚片都蠻鮮甜的，而且因為大片厚切的關係特別飽嘴。近年，可能太常到日本，漸漸的我迷上這種漁港邊的海鮮、壽司，雖然不那麼光鮮亮麗，但永遠是美味的物超所值。

▲我最喜歡的是這個沙丁魚泥，鮮、肥、油、甜，加上一點點蔥、薑超涮嘴超好吃，可以是小菜也可以是主菜。

漁師直營海鮮食堂 いさばや

地址：千葉県いすみ市大原11573

營業時間：周一、周三至周四10：30－14：30；周六至周日10：00－15：30（周二公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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