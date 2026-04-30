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大地酒店「住房41折」快閃優惠　晶華母親節送SPA臉部療程、面膜

▲北投大地溫泉酒店宣布明（1日）至5月10日推出「春季快閃限時優惠」。（圖／業者提供）

▲大地酒店露天風呂。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻初夏旅遊商機和母親節出遊潮，北投大地溫泉酒店宣布明（1日）至5月10日祭出「春季快閃限時優惠」，涵蓋住宿、泡湯、餐飲與SPA等產品，最低下殺約41折。其中，住一晚奇岩客房含早餐6,888元起。

▲北投大地溫泉酒店宣布明（1日）至5月10日推出「春季快閃限時優惠」。（圖／業者提供）

▲北投度假飯店少見同時具有山景與城市景的寬闊泳池。（圖／業者提供）

住房部分，每晚6,888元起入住奇岩客房，含雙人早餐、下午茶，並可盡情使用景觀泳池與SPA水療池等館內設施；另有大眾風呂加半自助早餐或單人下午茶券，每組2張2,998元起，約54折；Gaia SPA 60分鐘精油療程，搭配芳療室內溫泉與單人下午茶，一組3,600元；而餐飲部分，整合旗下喜歡西餐廳、月兒彎彎涮涮鍋及知名川湘料理「奇岩一號」（北投館），一套5張5,000元，每張餐券可折抵1,200元餐飲消費。

▲北投大地溫泉酒店宣布明（1日）至5月10日推出「春季快閃限時優惠」。（圖／業者提供）

▲大地酒店半自助式早餐。（圖／業者提供）

另一方面，台北晶華酒店則推出「極致寵愛媽咪假期」住房專案，每房每晚8,999元+15.5%起，入住即贈沐蘭SPA「母親節限定臉部療程」（價值5,390元），療程結束後再送價值1,080元的「沐蘭SPA極致舒活保濕面膜」，翌日前往CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，給媽媽一個難忘的奢華假期。

▲台北晶華酒店則主打母親節「寵愛型」住房專案。（圖／業者提供）

▲台北晶華酒店則推出「極致寵愛媽咪假期」住房專案。（圖／業者提供）

關鍵字： 台北市旅遊 母親節優惠 住房優惠

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