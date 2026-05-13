台中傳承三代老味道！500甜指南推薦「冷凍芋攤」開到凌晨

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

今天來介紹這家「阿斗伯冷凍芋」，大概只有正港台中人才會知道的隱藏版美食，賣的東西雖然簡單，卻是一種無可替代的美味。至今已經有30幾年的歷史，賣甜品、有烤吐司，已經傳到第三代經營了，而且前陣子還得到了台灣500甜的兩個甜！

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環境

▲中間陸續來吃過好幾次，最近一次是晚上的時候來，這才發現原來晚上的生意比白天好！

▲冷凍芋配吐司，很特別！

菜單

推薦品項

綠豆湯 35元

甜湯是用白砂糖下去熬，所以顏色看起來比較白一點。湯頭不會過甜，綠豆燉的很剛好，綿綿鬆鬆還保有綠豆的顆粒，夏天吃起來很透心涼！

冷凍芋 55元

這芋頭煮了兩個鐘頭，稍微裂開之後起鍋，直接放在保鮮罐裡，客人要的時候再從保鮮罐裡倒出來。芋頭就像女人的肌膚一樣吹彈可破，用塑膠湯匙一搓就碎。雖然名字叫「冷凍芋」，可是它不是冷凍的，而且一整年都吃得到！冬天吃的時候很醒腦，夏天吃的時候很清爽。

吐司 30元

吐司有兩片，一邊塗草莓醬，一邊塗奶油。兩者合在一起才發現，眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處！很簡單，但是很好吃的滋味，自己在家烤就是烤不出來。

阿斗伯冷凍芋

地址：台中市中區成功路356號

電話：04－22218061

營業時間：14：30－00：00

飛天璇

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