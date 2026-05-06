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「30樓高空牛排館」俯瞰胡志明市燈海！必點45天奶油熟成和牛

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

胡志明市的魅力，在夜幕低垂時才真正開始。來到胡志明自由行，除了道地的街頭小吃，千萬別錯過這裡的胡志明市高級餐廳，這次入住「Pullman Saigon Centre」，飯店30樓就有一間知名的牛排館「Mad Cow Saigon」。餐廳將第一郡的百萬夜景盡收眼底，再配上一口頂級和牛與醇厚紅酒，氣氛跟餐點都超棒，頂樓還有酒吧可以小酌看夜景，氣氛滿分、餐點驚豔的高空景觀牛排館，很值得一訪！

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怎麼去？
餐廳位在胡志明市第一郡的「Pullman Saigon Centre」（西貢中心鉑爾曼酒店）最高樓層30樓。 第一郡是胡志明市繁華的市中心，從各大熱門景點或飯店過來都很方便。使用Grab叫車定位可以直接訂「Pullman Saigon Centre」，下車後直接走進飯店大廳，搭乘專屬電梯直達30樓即可。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

環境
這裡適合約會跟慶生，不過也要提醒大家，每逢周末或假日，用餐人潮真的很多，尤其是靠窗座位超級搶手。建議出發前一定要先訂位，把西貢最迷人的夜景一次打包！

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

環繞式落地窗
一走進來，首先被吸引的就是那環繞式的落地窗，餐廳整體的色調以沉穩的暗紅色系為主，完美融合了五星飯店的奢華感與時髦的餐酒館氛圍。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

座位區
座位安排非常寬敞，不會有擁擠壓迫的感覺。如果想拍出最美的打卡照，建議在訂位時備註希望安排在「靠窗座位（Window Seat）」。看著底下車水馬龍的車軌燈光與遠方的西貢河畔，整個約會的浪漫指數瞬間破表。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

餐點分享
這次我們連續兩天都在飯店的餐廳用餐，整體水準相當令人驚豔！不僅氣氛絕佳，最棒的是完全不用出門塞車，只要搭趟電梯，就能直接解鎖五星級高空景觀餐廳的微醺與浪漫。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

餐前麵包
這裡的餐前麵包會先熱過再上桌，抹上黃油後的香氣很棒。不過口感上對我們來說稍微偏乾，算是這頓餐點中稍嫌可惜的部分，建議搭配飲料或抹醬一起享用會更好。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

開胃菜 下龍灣生蠔 OYSTERS FROM HA LONG BAY
開胃菜部分，我們選了下龍灣生蠔，這道真的令人驚艷，生蠔肉質極致鮮美，入口完全沒有任何海鮮的腥羶味，只有滿滿的鮮甜。搭配餐廳特製的微酸醬汁非常提味，再擠上一點新鮮檸檬汁，清爽酸香的滋味瞬間在口中化開，真的超級開胃，忍不住三兩下就盤底朝天

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

開胃菜 香煎鵝肝 PAN-SEARED FOIE GRAS
這道香煎鵝肝外皮煎得微酥，內層則是入口即化的肥美感。搭配酸甜的Gastrique醬汁與蘋果薑泥，完美中和了油脂，墊在底下的布里歐麵包吸飽了精華，每一口都是幸福感爆棚。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

湯品 龍蝦濃湯 LOBSTER BISQUE
餐廳服務真的很好，我們只點了一份龍蝦濃湯，服務人員竟然主動幫我們平分成兩碗。湯頭鮮美到像喝進整隻龍蝦，濃郁而不膩，裡面的龍蝦肉更是Q彈有感。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

紅酒
美食配好酒，這次點了兩款紅酒都極具水準。義大利Carpineto Dogajolo帶著托斯卡尼的優雅果香，口感清爽順口，非常平易近人。阿根廷Doña Paula Malbec飽滿的酒體帶點辛香，與炭烤和牛簡直是絕配。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

分享餐 SURF & TURF
喜歡大口吃肉的人選這道準沒錯，Black Angus牛排口感扎實有嚼勁，配上Q彈虎蝦，鮮美度直接爆表。紅酒醬汁完美勾勒出牛肉的甜味，是這裡必點招牌。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

7+ DAY AGED DUCK BREAST 7天以上熟成鴨胸肉（可兩人分享）
很少在景觀餐廳吃到這麼講究的鴨胸，7 天以上的熟成工法讓肉質更細緻、風味更有深度。每一口都能吃到飽滿的肉汁與熟成特有的香氣。這份量真的沒在開玩笑，CP值高到直接超越牛排，兩個人分食剛剛好。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

28天以上穀飼阿根廷黑安格斯肋眼牛排 28+ DAY GRAIN－FED ARGENTINIAN BLACK ANGUS RIB－EYE
必點28天熟成的阿根廷黑安格斯肋眼，穀飼肉質細緻且油花分布極美，28天的熟成讓牛肉香氣濃縮到極致。每一口咬下都是飽滿的肉汁與油脂香甜，美味程度真的沒話說，牛排控絕對會瘋狂。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

45天以上 乾式熟成 奶油熟成和牛肋眼心 45+ DAY DRY-AGED BUTTER WAGYU CUBE ROLL
來到這一定要點這道，經過45天以上的奶油熟成，肉質軟嫩到不可思議，濃郁的肉香中帶著淡淡的奶油芬芳，每一口咬下都是極致的幸福感！

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲這次加點的虎蝦肉質扎實彈牙，滿滿的海味超滿足，還有配菜的奶油馬鈴薯，口感綿密滑順得像絲絨一樣。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

甜點
這裡的甜點完全沒在客氣！All－You－Can－Eat Dessert Trolley各式精緻蛋糕應有盡有。不管你喜歡濃郁巧克力還是酸甜果香，整台餐車隨你挑、隨你吃。飯後配上一杯咖啡，看著夜景享受甜點，真的太幸福了。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

酒吧
吃完牛排先別急著走，走樓梯可以直達頂樓酒吧，點杯調酒、吹著微風，俯瞰這座城市的繁華燈火。在這裡小酌聊天，看著窗外百萬等級的胡志明夜景，這種慵懶又奢華的氛圍，真的會讓人捨不得回房間休息。

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

菜單

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

評價
這次在「Mad Cow Saigon」的用餐體驗，可以用微醺、奢華、享受來總結，雖然餐前麵包口感偏乾，但瑕不掩瑜，從鮮美的下龍灣生蠔到香濃的龍蝦濃湯，每一道都很有水準。特別是我的私心最愛45天乾式奶油熟成和牛肋眼心，入口那種濃郁的幸福感，真的值得為了它專程飛一趟胡志明！

▲▼Mad Cow Saigon。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

Mad Cow Saigon

地址：148 Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, Hồ Chí Minh 700000越南
營業時間：18：00－22：00

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