玩胡志明市必朝聖蟹料理！開箱米其林指南推薦蟹肉炒冬粉

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟
「Quán Thuý 94 – Miến Cua」這家超人氣胡志明美食，原名為「Thúy 94 Cũ」，榮獲米其林必比登推薦的蟹料理專門店，不只觀光客愛，連在地人也會特地來吃。小編這次實際來吃，從蟹肉炒冬粉到酥炸軟殼蟹，每一道都超有記憶點。
位置
位在胡志明市第一郡附近，從市中心搭Grab或計程車前往大約10分鐘左右，交通相當方便，是觀光客安排行程很順的餐廳。提醒一下如果遇到下班時間，這條路會比較塞車，建議避開這個時間。
用餐環境
偏在地小吃路線，座位簡單但乾淨，整體氛圍很接地氣，不少在地人會來吃，建議避開用餐尖峰時段，比較不用久等。
料理過程
▲可以看到現場處理螃蟹，新鮮現炒，料理過程透明，強調食材新鮮與現點現做，香氣非常誘人。
菜單
▲以蟹料理為主，包括炒冬粉、湯品、炸物與春捲，價格在胡志明市屬中等偏平價，可以輕鬆點滿一桌。
推薦品項
蟹肉炒冬粉
▲冬粉吸滿蟹汁，香氣濃郁，蟹肉給得不手軟，是來這裡一定要點的招牌。
酥炸軟殼蟹
▲一口咬下連殼都能吃，口感超級加分，是人氣超高的必點料理。
螃蟹春捲
外皮酥脆，內餡帶有蟹肉鮮甜，可以搭配蔬菜、米線以及醬汁更有層次，很適合點來當開胃菜。順帶一提米線吃完，店員還幫我們補，完全不怕你吃。
蟹肉湯
▲濃稠滑順，蟹肉細緻，味道鮮甜，整體喝起來非常暖胃，很受歡迎小編個人也很喜歡。
心得
Quán Thuý 94 – Miến Cua是一間非常值得推薦的胡志明市美食，吃得到高品質的蟹料理，這家絕對不會踩雷。另外提醒雖然螃蟹去殼，還是有可能會吃到一點點蟹殼，所以吃的時候還是要注意一下。
Quán Thuý 94 – Miến Cua
地址：84 Đinh Tiên Hoàng, Tân Định, Hồ Chí Minh, 越南
營業時間：09：00－21：00
DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁
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