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台灣人出國最愛一次玩雙城　首爾+釜山、東京+大阪最夯

▲▼東京旅遊。（圖／iStock提供）

▲台灣人出國喜歡一次玩雙城，其中東京+大阪最夯。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

根據Trip.com最新公布數據顯示，今年五一勞動節期間，亞太地區「多城市旅遊」年成長達35%，其中台灣出境機票預訂量呈現雙位數成長，且「多目的地旅遊」已逐漸成為主流模式，又以「東京+大阪」和「首爾+釜山」最夯。

Trip.com指出，「多目的地旅遊」已逐漸成為主流模式，越來越多旅客傾向在一次旅程中串聯多個城市，以提升整體旅遊效率與體驗價值。從熱門路線來看，日本以東京、大阪、京都串聯的行程最受青睞；韓國則以首爾與釜山雙城組合為主；泰國方面，則以曼谷結合清邁的行程表現亮眼。

▲▼釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道是當地代表景點之一。（圖／記者蔡玟君攝）

觀察台灣旅客行為，平均出境旅遊天數為5.77天，接近一週的行程長度，也進一步推動「雙城市」甚至「多城市」旅遊規劃。例如東京加大阪、首爾加釜山等組合，兼顧城市觀光與休閒體驗，已成為市場主流選擇。

整體而言，今年五一勞動節旅遊需求仍以亞太區域內短程旅遊為主。台灣市場亦呈現相同趨勢，出境目的地集中於東北亞及亞洲主要城市。業者分析，在假期有限的情況下，旅客更重視交通便利性、行程效率與體驗多元性，並傾向透過多城市串聯方式規劃旅程。

▲▼韓系體驗。（圖／Klook提供）

▲▼越來越多旅客會到韓國體驗韓系個人色彩分析、美妝美髮，或專人帶逛。（圖／Klook提供）

▲▼韓系體驗。（圖／Klook提供）

而隨著台灣人赴韓旅遊人次年年增加，旅遊電商Klook調查，旅客赴韓旅遊不只是購物與美食行程，結合造型與風格的「韓系體驗」已成為台灣旅客的熱門選擇，高達58%台灣旅客表示，於韓國旅遊時會安排「美容與造型」相關體驗。包括個人色彩分析、韓系美妝美髮（31%）、韓系寫真（22%），以及自製潔膚面膜或香水（10%）。從外在造型到專屬氣味，不僅提升旅程記憶點，也找到最適合自己的流行風格。

Klook為此也規劃多種美容與造型體驗供選擇，包括專業達人帶逛、韓星御用美妝美髮體驗、私人訂製香水體驗等。此外，5月14日前輸入優惠碼「10ESIM202603」，韓國Klook eSIM享最低10元起。

關鍵字： 旅遊趨勢 亞洲旅遊

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