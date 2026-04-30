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Krispy Kreme推3款聯名巧克力甜甜圈　6入特價299元

▲▼Krispy Kreme攜手義大利「Kinder健達」、美國「Hershey’s好時」及日本「meiji明治」等巧克力品牌推出全新3款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme推出3款全新巧克力甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme聯名義大利Kinder健達、美國Hershey's好時及日本meiji明治，推出3款巧克力甜甜圈，口味包括濃郁榛果、經典可可、清爽抹茶，即日起至6月10日限時販售。另外，還有母親節限定「馨愛葡萄花語」甜甜圈，限時1天可享買1盒送1盒優惠。

▲▼Krispy Kreme攜手義大利「Kinder健達」、美國「Hershey’s好時」及日本「meiji明治」等巧克力品牌推出全新3款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲皮蒙特繽紛榛果。

▲▼Krispy Kreme攜手義大利「Kinder健達」、美國「Hershey’s好時」及日本「meiji明治」等巧克力品牌推出全新3款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲紐約好時可可（右）、東京明治抹茶（左）。

「皮蒙特繽紛榛果」以榛果巧克力搭配榛果巧克力奶油，頂層放上健達繽紛樂白巧克力並撒上麥芽巧脆；「紐約好時可可」選用香滑白巧克力結合經典好時巧克力水滴，最後點綴好時純可可粉製成的餅乾碎及黑巧克力線條；「東京明治抹茶」則以明治牛奶巧克力搭配抹茶粉，再放上明治白巧克力、抹茶巧克力風味方塊增添口感。

以上3款聯名巧克力甜甜圈售價皆為60元。另外，有巧克力奇幻禮盒，「6入特價299元」含3顆巧克力奇幻甜甜圈+3顆綜合口味；「12入特價499元」含3顆巧克力奇幻甜甜圈+9顆綜合口味，綜合口味甜甜圈限47元（含）以下，可加價換購。

新品上市，5月3日當天購買指定巧克力奇幻禮盒即送Kinder健達利尼餅乾1包；5月19日前登入LINE即可參加「出發吧！奇幻旅程刮刮樂」活動，天天皆可玩一次，刮開可獲得隨機優惠券，兌換期限為領取隔日起算21日內，最晚兌換至6月9日，單筆限用1張；6月10日前購買任一顆聯名甜甜圈還可享加購任一大杯飲品現折15元。

▲▼Krispy Kreme攜手義大利「Kinder健達」、美國「Hershey’s好時」及日本「meiji明治」等巧克力品牌推出全新3款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲母親節限定「馨愛葡萄花語」甜甜圈只賣3天。

Krispy Kreme也推出母親節限定「馨愛葡萄花語」甜甜圈，以葡萄巧克力結合奶油乳酪內餡，搭配檸檬巧克力與堅果點綴，售價60元，5月8日至10日限定開賣。

5月10日當日購買母親節限定禮盒即送原味糖霜甜甜圈1盒，買大送大、買小送小，禮盒須含母親節新品1顆。

▲▼春水堂攜手日本花藝設計品牌「plantica」展開聯名活動。（圖／春水堂提供）

▲春水堂霜淇淋推出全新焙茶系列。（圖／春水堂提供）

另外，春水堂霜淇淋也宣布推出全新焙茶系列，「焙茶珍珠霜淇淋」搭配蝴蝶餅、招牌珍珠；「椰雪焙茶珍珠霜淇淋」結合椰子粉、整片可口奶滋；「海霧焙茶珍珠霜淇淋」則以海苔粉提味，搭配蝴蝶餅。3種口味北部售價128元、中南部118元，5月1日起華山店（台北）、國美店（台中）搶先上市，7月1日起駁二店（高雄）接力開賣。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme 春水堂

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