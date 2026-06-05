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內湖皮蛋麵「三椒鋪底」香而不辣　百萬SHU辣椒油一吃嘴唇秒發麻

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

說真的台北能把皮蛋麵當作主角來賣的店並不多，最近最喜歡的皮蛋麵店就是這一家「老皮の麵館」，我覺得是台北最厲害的皮蛋麵，而且能把皮蛋麵玩出這麼多花樣的，更是少見。第一次去客滿所以外帶，後來再去傍晚五點剛開門，沒想到位子幾乎瞬間就滿了，才知道這間根本是隱藏版寶藏店家。如果你是皮蛋控，或者喜歡找好吃美味有個性的特色小店，這家台北皮蛋麵推薦絕對值得你專程跑一趟！

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

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內用環境
店面不大，但走進去之後會發現，老闆很有自己的風格，擺了不少公仔，角落到展示櫃都是。老闆看起來很酷，但是店裡放了不少可愛公仔，很有衝突感。桌上還貼心備有手機支架，這個細節真的讓我驚訝，通常店家都希望客人不要看手機，趕快吃完麵趕快走，這裡居然附上手機支架，又是另外一種衝突感。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

點餐方式是桌邊掃碼，全程自助。工作人員話不多，整體感覺較為冷靜低調，不過完全不影響吃麵的心情。說白了，來這裡就是為了那碗麵，其他都是加分項。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲桌邊掃碼點餐，不喜歡吃皮蛋的也有一般選項，也有飯類。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

必點菜單

雙椒皮蛋麵
我最愛的一款皮蛋麵，吃完真的驚艷到不行！麵一端上來，椒香氣馬上撲鼻而來，使用了青椒、糯米椒、大紅椒，很夠味但是不會辣，辣度是那種淡淡的、若有似無的味道，皮蛋是真的很濃、很直接的皮蛋香。麵條本身有彈性，配料雙椒給的爆多，吃完碗底還是剩一堆，每一口都吃得到皮蛋的存在感。雙椒的設計讓整碗麵底層帶點辛香氣息，但其實本身不會太辣，辣度算是親民的。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲對於第一次嘗試台北皮蛋拌麵的朋友，這碗是很好的入門選擇，皮蛋風味明顯，辣度不嚇人，容易接受。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲夏天胃口不好的時候，皮蛋麵反而很開胃，那股獨特的鹹香和醬香清爽又夠味，整碗吃完都不覺得負擔。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

隱藏版吃法：自調辣椒挑戰百萬度辣椒油
桌上備有多種辣椒可以自行調配，真正讓嗜辣者躍躍欲試的，是那罐「百萬度辣椒油」！「百萬度」指的是史高維爾辣度單位（Scoville Heat Units，SHU），這是測量辣椒辣度的國際標準，換句話說就是辣到一個有科學依據的程度。一般台灣市面常見的辣椒醬大概落在一萬到十萬SHU之間，百萬度已經是相當高階的挑戰了。實際上，百萬SHU已接近世界頂級辣椒的等級，比如卡羅萊納死神椒（Carolina Reaper）約在200萬SHU，足以說明這罐辣椒油絕非開玩笑。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

朋友點了不辣的肉醬皮蛋麵，再實際加了幾滴辣椒油之後，嘴唇開始有點麻，幾秒後才感覺到喉嚨深處的灼熱感，後勁很強。不過很神奇的是，皮蛋的濃郁感居然把那股辣緩和了一些，整碗變成香辣交織的層次感，而不是單純的辣死人的感覺。建議第一次嘗試的人，先吃幾口原味雙椒皮蛋麵，感受基底風味之後，再一點一點加辣椒油，慢慢找到自己喜歡的辣度比例。

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餛飩湯
使用大骨熬湯，加了很多蔬菜，餛飩口感滑嫩，偏小顆了一點，很像宜蘭的餛飩，湯頭清爽肉餡新鮮，搭配重口味皮蛋麵剛剛好！

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

黑白切生腸
這道小菜是我在店裡看隔壁桌點的，就順手也跟著叫了一份，完全正確的決定。生腸口感很特別，新鮮的生腸有一種脆嫩的嚼勁，不腥，調味乾淨。黑白切的做法讓本身的鮮味直接呈現出來，很適合當作吃麵中間的清口小食，一旁的蒜泥一定要沾，味道更上一層樓。喜歡內臟類食材的人必點，不要猶豫！

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

心得
雙椒皮蛋麵的皮蛋香濃度很高，麵條扎實有彈性，醬汁調配得宜；搭配自由調配的辣椒，尤其是百萬度辣椒油的隱藏玩法，讓整個用餐體驗多了很多樂趣。黑白切生腸更是驚喜，新鮮度沒話說。喜歡皮蛋麵的人，老皮の麵館非常值得跑一趟！

▲▼老皮の麵館。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

老皮の麵館

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷91號
電話：0956－723111
營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00（周三休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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